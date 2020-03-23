Англия

"Канониры" решили не возобновлять тренировки.

Лондонский Арсенал должен был выйти из 14-дневного карантина, который начался из-за заражения коронавирусом главного тренера команды Микеля Артеты.

Несмотря на планы "канониров" вернуться к тренировкам 24-го марта, в клубе решили не прерывать период изоляции игроков, тренерского штаба и персонала в целях безопасности.

Читайте также: Коронавирус: что это и как он влияет на футбол

"Футболисты нашей первой команды должны были вернуться к тренировкам во вторник после 14-дневной изоляции, к которой прибегнул клуб из-за заболевания Микеля Артеты".

"В результате сложившейся ситуации мы понимаем, что было бы неуместно и безответственно просить игроков возвращаться в это время. Именно поэтому все наши футболисты, включая женскую команду и академию, остаются дома. Оставайтесь дома и спасайте жизни", — сказано в заявлении Арсенала.

Стоит отметить, что Вольфсбург, выступающий в Бундеслиге, решил возобновить тренировки, несмотря на пандемию коронавируса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.