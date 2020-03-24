Англия

Легионеры не могут покинуть туманный Альбион из-за угрозы коронавируса.

Клубы АПЛ не дают разрешение иностранным игрокам вернуться домой во время паузы, сообщает The Telegraph.

Источник утверждает, что клубы не хотят рисковать здоровьем футболистов и отпускать их в подобные разъезды.

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Пока что непонятно, когда именно возобновится сезон в АПЛ, но рассматривается вариант с играми при пустых трибунах.

Отметим, что в Италии игроки смогли отправиться домой. Так, Дуглас Коста стал одним из многих, кто покинул Турин из-за коронавируса.