Англия

Испанский голкипер рассказал про проблемы со здоровьем.

Пепе Рейна столкнулся с кашлем, температурой и трудностями с дыханием, но уже хорошо себя чувствует. Голкипер призвал слушаться медиков и принимать меры предосторожности.

"У меня были симптомы, похожие на коронавирус. Были сухой кашель, лихорадка и затрудненное дыхание на этой неделе. Но сейчас я чувствую себя лучше.

Я часто слежу за новостями в Испании, Италии и Англии. У меня есть много близких людей, и поэтому мне интересно знать, что происходит и какие решения принимаются.

Чем больше мы будем следовать ограничениям, тем быстрее все пройдет. Мы должны серьезно относиться к изоляции. Я уверен, что мы выйдем из этой ситуации более сплоченными", — приводит слова Пепе Рейны Football Italia.

Напомним, что уже известно о 33 случаях заболевания у профессиональных футболистов.