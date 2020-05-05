Англия

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших нападающих Манчестер Юнайтед. О тех, кто забирал большую часть славы в разные эпохи триумфов "красных дьяволов". Построить великую команду без прирожденных бомбардиров и "убийц" в чужой штрафной очень трудно, но у манкунианцев такие были.

Продолжаем составлять команду по схеме 4-4-2. Редакция остановила свой выбор на четырех нападающих: Денисе Лоу, Эрике Кантона, Рууде ван Нистелрое и Уэйне Руни. Каждый из них хорош по-своему, но нужно выбрать всего лишь двух.

В предыдущем материале о манкунианцах вы можете прочитать про самых выдающихся голкиперов, защитников и полузащитников в истории клуба.

Денис Лоу (404 матчей, 237 голов)

Лоу выступал за Манчестер Юнайтед с 1962 по 1973 годы — именно этот период стал лучшим в карьере шотландца. Его связка с Джорджем Бестом и Бобби Чарльтоном образовала феноменальную троицу. Нападающий был обречен постоянно получать возможность для взятия ворот рядом с такими партнерами, но то, как он реализовывал свои моменты - вызывало восхищение.

В послужном списке Дениса Лоу значатся 237 голов в 404 поединках в футболке Манчестер Юнайтед. Шотландец благодаря своей результативности стал лучшим игроком года в Европе в 1964. Лоу поражал своим техническим оснащением и цепкостью при борьбе за мяч. Кроме того, нужно отмечать умение играть головой при всего лишь 1,75 см роста.

Нападающий выиграл Кубок европейских чемпионов в 1968 году, два чемпионства, Кубок Англии и два Суперкубка Англии. Лоу надолго запомнился огромной результативностью: 46 голов за сезон, что остается рекордом Манчестер Юнайтед, 14 хет-триков и четыре покера.

Эрик Кантона (182 матча, 82 гола)

Французский нападающий с очень непростым характером перебрался в Манчестер Юнайтед из Лидса в 1992 года за 1,8 миллиона евро. Кантона — именно тот игрок, которого хотел заполучить Фергюсон. Король Эрик, как его называли в дальнейшем, помимо игровых качеств, вселил неимоверный дух в тот состав "красных дьяволов".

"Начало кампании выдалось не лучшим, но потом к нам присоединился Эрик Кантона и придал всем импульс. С тех пор у нас было ощущение, что мы выиграем каждый матч", - вспоминал Райан Гиггз. Французский бомбардир, по его мнению, был недостающей щепоткой магии для той команды. Наверное, щепоткой чего-то очень легко воспламеняемого.

Безусловно, Кантона - великий игрок, но первое, что о нем могут вспомнить некоторые болельщики — удар болельщика в стиле кунг-фу. Король Эрик не боялся никого и поступал так, как считал нужным. Такой плохой парень нужен любой великой команде. Что касается статистики, то на счету француза 82 гола и 61 ассист в 182 поединках, четыре чемпионства, два Кубка Лиги, шесть Суперкубков Англии и титул игрока года в Англии в сезоне-1993/94 за пять лет в Манчестере.

Рууд ван Нистелрой (219 матчей, 150 голов)

Наверное, нидерландца можно смело назвать примером совершенного форварда. Он не обладал феноменальным игровыми качествами, но все покрывало неимоверное голевое чутье. 150 голов и 22 результативных передачи в 219 официальных поединках за "красных дьяволов" лишь подтверждают это.

Ван Нистелрой пробыл в Манчестер Юнайтед пять сезонов и покинул клуб из-за разногласий с сэром Алексом Фергюсоном. Тренеру не нравился характер нидерландца, а последней каплей стали слова про Криштиану Роналду, что тот "нашел в Кейруше (тогдашний помощник Фергюсона) нового папика после смерти отца Криштиану из-за алкоголизма". Уже в конце того сезона нападающий перебрался в Реал.

Еще одним важным качеством ван Нистелроя было умение забивать в больших матчах. Рууд входит в число лучших бомбардиров Лиги чемпионов с 56 голами на счету. Лучшим сезоном в его карьере стал 2002/03. Тогда ван Нистелрой забил 44 гола в 52 матчах. Такого, форварда, наверное, хотел бы иметь каждый тренер, но сэр Алекс Фергюсон не захотел мириться с его эгоцентризмом.

Уэйн Руни (559 матчей, 253 гола)

Руни — тот, чьей игрой еще можно насладиться в прямом эфире. Английский нападающий сейчас выполняет функции человека чуть не середины поля в Дерби. Карьера "Шрека" в Манчестер Юнайтед началась в возрасте 18 лет — молодой нападающий обошелся "красным дьяволам" 37 миллионов евро.

Уэйн Руни довольно быстро начал показывать, что за него не зря заплатили такие большие деньги и вскоре стал ведущим нападающим Манчестер Юнайтед. За тринадцать лет пребывания на Олд Траффорд и 559 официальных поединков Руни забил 253 гола и делал 146 результативных передач.

Ближе к концу нахождения нападающего в Манчестер Юнайтед результативность снизилась, но Руни нашел себя в роли более глубинного игрока и старался дирижировать действиями команды. Расцвет Руни припал на те годы, когда "красные дьяволы" несколько раз попадали в финал Лиги чемпионов и однажды ее выиграли. Неуступчивый на футбольном поле нападающий также пять раз становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, четыре Кубка Лиги, пять Суперкубков Англии и Лигу Европы.

Редакция Football.ua считает, что пару в нападении Манчестер Юнайтед в символической сборной должны составить Уэйн Руни и Денис Лоу. Шотландец был одним из символов былых побед "красных дьяволов" и не зря получал Золотой мяч. Руни и вовсе лучший бомбардир команды, который много лет был лидером и основной угрозой чужим воротам.

Итак, теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять место в атаке в легендарном составе?

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