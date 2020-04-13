Англия

По крайней мере до лета 550 работников "шпор" продолжат получать зарплату в полном объеме.

Решение сократить зарплаты сотрудникам Тоттенхэма на 20% вызвало возмущение поклонников клуба и заставило руководство "шпор" передумать.

Председатель правления Тоттенхэма Даниэль Леви сообщил в официальном пресс-релизе, что решение о сокращении зарплат с апреля отменено, и как минимум в апреле и мае сотрудники получат всю причитающуюся им сумму. План дальнейших действий будет обсужден в течение этих двух месяцев правлением клуба.

Аналогичное изменение решения под давлением болельщиков пришлось принять Ливерпулю, при этом руководители "красных" решили урезать свою зарплату.

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