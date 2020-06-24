Англия

Гол мексиканца оказался единственным во встрече "волков" и "вишенок".

Вулверхэмптон в 31-м туре Премьер-лиги обыграл Борнмут благодаря мячу Рауля Хименеса. Ассистентом выступил Адама Траоре.

В следующем туре Вулверхэмптон сыграет с Астон Виллой 27 июня, а Борнмут первого июля сразится с Ньюкаслом.

Вулверхэмптон – Борнмут 1:0

Гол: Хименес, 60.

Вулверхэмптон: Патрисиу – Боли, Коади, Саисс – Доэрти, Невеш, Моутинью, Хонни – Траоре (Дендонкер, 73), Хименес, Жота (Нету, 62).

Борнмут: Рамсдейл – Стейси (Келли, 82), С. Кук, Аке, А. Смит – Брукс (Г. Уилсон, 66), Л. Кук, Лерма (Соланке, 66), Биллинг (Гослинг, 50), Станислас (Грюневелд, 66) – К. Уилсон.

Предупреждения: Саисс, Невеш, Моутиньо – Брукс, С. Кук, К. Уилсон.