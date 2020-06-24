Гол мексиканца оказался единственным во встрече "волков" и "вишенок".
Вулвз - Борнмут, Getty Images
24 июня 2020, 22:15
Вулверхэмптон в 31-м туре Премьер-лиги обыграл Борнмут благодаря мячу Рауля Хименеса. Ассистентом выступил Адама Траоре.
В следующем туре Вулверхэмптон сыграет с Астон Виллой 27 июня, а Борнмут первого июля сразится с Ньюкаслом.
Вулверхэмптон – Борнмут 1:0
Гол: Хименес, 60.
Вулверхэмптон: Патрисиу – Боли, Коади, Саисс – Доэрти, Невеш, Моутинью, Хонни – Траоре (Дендонкер, 73), Хименес, Жота (Нету, 62).
Борнмут: Рамсдейл – Стейси (Келли, 82), С. Кук, Аке, А. Смит – Брукс (Г. Уилсон, 66), Л. Кук, Лерма (Соланке, 66), Биллинг (Гослинг, 50), Станислас (Грюневелд, 66) – К. Уилсон.
Предупреждения: Саисс, Невеш, Моутиньо – Брукс, С. Кук, К. Уилсон.