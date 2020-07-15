Англия

Football.ua анонсирует матч 36-го тура АПЛ между "горожанами" и "вишнями".

Подопечные Эдди Хау продолжают борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Манчестер Сити – Борнмут

15 июля, 20:00, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Ли Мейсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Ох, этот Борнмут… Подопечные Эдди Хау в прошлом туре играли против Лестера, и этот поединок стал настоящей сенсацией! Дело в том, что "вишни" традиционно проигрывали по ходу встречи против "лис", у которых запредельная мотивация выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но буквально за три минуты Борнмут забил два гола, а после удаления у соперника и вовсе "избил" коллектив Брендана Роджерса.

Кто бы мог подумать, что Борнмут на такое способен? Ничья с Тоттенхэмом, победа над Лестером – против Манчестер Сити, тем более, на выезде, будет непросто, но отступать некуда. "Горожанам" уже особо ничего не нужно – свою вторую строчку они не отпустят, а "вишням" нужно хотя бы не проиграть, чтобы удерживать интригу до конца сезона.

По версии букмекеров, Борнмуту особо не на что рассчитывать: победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,16, ничья — 8,80, а победа "вишней" — 16,0.

Напомним, что матч первого круга завершился победой Манчестер Сити (3:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Агуэро — Дэниелс, Аке

Под вопросом: ... — Фрэнсис, Мефам, Смит, Кинг.

Интересные факты:

Манчестер Сити выиграл последние 9 матчей против Борнмута во всех турнирах.

"Горожане" забили как минимум 4 гола в последних 3 домашних играх в Премьер-лиге.

Борнмут проиграл последние 8 матчей на выезде в чемпионате Англии.

В последних 5 домашних матчах Манчестер Сити играет на ноль в АПЛ.

"Горожане" забивают как минимум 3 гола в последних 4 домашних матчах против "вишен" во всех турнирах.