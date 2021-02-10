Англия

Из-за коронавируса границы Германии закрыты для посетителей из Великобритании.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не смог проститься с ушедшей из жизни матерью — сообщает Sky Sports.

Женщина скончалась в возрасте 81 года. Похороны прошли во вторник, 9 февраля, однако границы Германии закрыты для посетителей из Великобритании и ряда других стран, в которых обнаружены мутировавшие штаммы коронавируса.

"Она значила все для меня, – сказал Клопп. – Она была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как христианин, я верю, что она сейчас в лучшем месте, но тяжело, что из-за известных обстоятельств я не смог проститься с ней".

You’ll Never Walk Alone, Jürgen ❤️ pic.twitter.com/mjgSmXZWgn — Liverpool FC (@LFC) February 10, 2021

Из-за запрета на въезд в Германию в 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль не полетит к РБ Лейпциг, а Боруссия М не сможет принять Манчестер Сити.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.