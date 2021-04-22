Португалец остался доволен игрой своей команды.
Криштиану Роналду, getty images
22 апреля 2021, 13:55
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу над Пармой в матче 32-го тура чемпионата Италии.
"Цель достигнута! Продолжаем в том же духе", — написал 36-летний португалец в своем Instagram.
Роналду вышел на поле в стартовом составе Ювентуса и провел полный матч, отметившись желтой карточкой на 90+3 минуте за споры с арбитром.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может покинуть Ювентус, если команда не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон.