Украина

Украинский хавбек высказался об успехах "горняков" в текущем сезоне.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от конца сезона.

"Тяжело, не будем друг друга обманывать. Тяжелая ситуация. За четыре матча до конца у Динамо отрыв 10 очков. Наша задача – доиграть оставшиеся матчи, добиться положительного результата, чтобы укрепиться на второй позиции. Потому что есть команды позади нас, они тоже борются до конца.

Настрой нормальный, мы работаем. Нужно сделать выводы и работать дальше. Сезон неудовлетворительный. Нужно работать дальше и со следующего сезона возвращать себе титул", – сказал украинский хавбек.

Шахтер сыграет с Александрией в воскресенье, 25 апреля в рамках 23 тура УПЛ.

Ранее стало известно, что Степаненко вошел в топ-10 игроков Шахтера по количеству матчей за клуб.