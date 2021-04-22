Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 22 апреля, пройдет поединок 11-го тура Второй лиги в группе В, в котором Балканы на своем поле примут черкасский Днепр.

После 15 игр Балканы набрали 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице, а у Днепра на два балла меньше и девятая строчка.

Следить за событиями поединка Балканы — Днепр Черкассы вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 22 апреля, в 15:00 по киевскому времени:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.