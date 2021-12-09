Англия

Наставник Уотфорда высказался о проблеме отказа от вакцинации среди футболистов.

Главный тренер Уотфорда Клаудио Раньери прокомментировал проблему отказа от вакцинации среди футболистов.

70-летний специалист считает, что сейчас очень важна массовая вакцинация, так как это снижает риск смертельного исхода и тяжелого течения болезни.

"Мы играем через два дня на третий и контактируем с большим количеством людей. Очень важно провести массовую вакцинацию, ведь для тех, кто не привит — это большой риск. Я с пониманием отношусь к Конте и надеюсь, что в нашей команде все будет в порядке.

Если кто-то заболеет — он может заразить другого. Очень важно, чтобы все были вакцинированы и легко переносили эту болезнь", — приводит слова Раньери The Athletic.

По различным данным, среди всех команд АПЛ полный курс вакцинации прошло около 20% всех футболистов.

Ранее отказавшийся от вакцины Йосуа Киммих выбыл до конца года из-за осложнений на фоне коронавируса.