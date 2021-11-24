Немецкий полузащитник снова отправился на самоизоляцию.
Йосуа Киммих, фото getty images
24 ноября 2021, 20:21
Полузащитник Баварии Йосуа Киммих сдал положительный тест на коронавирус, сообщает авторитетное издание Bild.
Примечательно, что буквально неделю назад клубная пресс-служба Баварии сообщила, что Киммих выздоровел после заболевания COVID-19.
Отметим, что Киммих входит в число пяти футболистов чемпиона Германии, которые отказались вакцинироваться. Помимо Йосуа, это Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Микаэль Кюзанс и Эрик-Максим Чупо-Мотинг, который также заболел COVID-19.
Йосуа Киммих в текущем сезоне отыграл 18 матчей на клубном уровне, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что Бавария собирается не выплачивать непривитым игрокам зарплату за период карантина.