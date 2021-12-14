Англия

Проблемы со здоровьем футболиста не связаны с коронавирусом.

В шестнадцатом туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед обыграл Норвич (1:0).

Центральный защитник "манкунианцев" не сумел доиграть поединок из-за проблем со здоровьем и уступил свое место Эрику Байи на 74 минуте матча.

Главный тренер английского клуба Ральф Рангник прокомментировал случившееся отметив, что футболист пройдет дополнительное медобследование.

"Он не помнит, как это произошло. У него было затрудненное дыхание, пульс был выше обычного и нам пришлось его заменить. Мы провели несколько обследований и сейчас с ним все в порядке, но он немного шокирован. Нам предстоит выяснить природу этих проблем", — приводит слова специалиста ESPN.

Кроме того, Манчестер Юнайтед в официальном заявлении опроверг информацию о том, что это могло быть связано с коронавирусом.

Напомним, ранее АПЛ отложила матч МЮ — Брентфорд на неопределенный срок из-за вспышки ковида в стане "красных дьяволов".