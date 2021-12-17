Англия

Наставник сможет руководить своей командой в матче с Ньюкаслом.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола получил сомнительные результаты первого тестирования на коронавирус, в связи с чем "горожане" отменили традиционную пресс-конференцию накануне игры с Ньюкаслом.

Тем не менее, повторный тест показал отрицательный результат. Таким образом, 50-летний испанец сможет руководить своей командой с тренерского мостика в матче против Ньюкасла. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, матч Ньюкасл — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 19 декабря, в 16:15 по киевскому времени.

Ранее повторный тест получил хавбек мадридского Реала Лука Модрич, который также оказался отрицательным.