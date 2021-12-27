Англия

Пандемия достигла своих рекордных показателей в английском футболе.

В последнюю неделю Английская Премьер-Лига сообщила о рекордных количествах заражений в клубах среди персонала и футболистов.

По данным The Athletic, всего за последние семь дней зафиксировано 103 случая заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с начала сезона.

Кроме того, три матча Boxing Day были отменены, а еще два матча следующего тура перенесены.

Премьер-Лига отчиталась о сделанных 15 186 тестирований на коронавирус, 103 из которых оказались положительными. Кроме того, руководство АПЛ заявило об усилении мер по предотвращению распространения заболевания.

Ранее наставник Тоттенхэма Антонио Конте заявил о необходимости остановить розыгрыш чемпионата.