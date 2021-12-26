Италия

Полузащитник Наполи проведет праздники в изоляции.

Игрок Наполи Фабиан Руис отправился в Испанию чтобы встретить Рождество и Новый год на родине в кругу семьи, однако сданный по прибытии тест на коронавирус дал положительный результат — сообщил официальный Твиттер клуба.

Болезнь проходит бессимптомно, футболист пребывает на карантине в домашних условиях.

Пресс-служба Наполи отмечает, что испанец прошел вакцинацию.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел за Наполи 18 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.