В рамках 19-го тура АПЛ Арсенал в гостях сыграет с Норвичем.

Три футболиста "канониров" не смогут принять участия в отчетном поединке по причине коронавируса. В этот список вошли Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Седрик Соареш и Такэхиро Томиясу.

🚨 Cedric, Tomiyasu and Maitland-Niles all miss out on today's squad after testing positive with Covid.



Get well soon lads ❤️