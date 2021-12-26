Италия

Полузащитник Торино находится на самоизоляции.

Симоне Верди не сможет вернуться к тренировкам Торино из-за положительного теста на коронавирус — сообщил сайт Альфредо Педуллы со ссылкой на публикацию в соцсетях девушки футболиста.

Верди восстанавливался после травмы в Болонье и перед возвращением в Турин сдал тест, который оказался положительным.

Сообщается, что с момента начала восстановления после травмы Симоне не контактировал ни с кем из игроков Торино.

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел лишь 3 матча и забил 1 гол за Торино во всех турнирах.

В послужном списке Верди 4 матча (0 голов) за национальную сборную Италии и выступления в составе Милана (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Торино (90, 6), Юве Стабию (20, 0), Эмполи (70, 9), Эйбар (13, 1), Карпи (8, 3), Болонью (64, 16) и Наполи (24, 4).