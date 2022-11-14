Англія

Джеймі Каррагер прокоментував інтерв’ю Кріштіану Роналду.

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює експертом на телеканалі Sky Sports, поділився своїми думками після скандального інтерв'ю нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

"Роналду: "Я не поважаю тренера".

Роналду під керівництвом Еріка тен Гага: оголосив, що хоче піти, відмовився виходити на заміну, залишив лаву запасних та пішов зі стадіону до закінчення гри.

99% уболівальників Манчестер Юнайтед будуть на боці тен Гага, що показує, наскільки погано Роналду впорався з цією ситуацією.

Одним відсотком будуть Ріо Фердінанд, Рой Кін та Патріс Евра", — написав Каррагер у своєму твіттері.

Раніше легендарний екснападник МЮ Вейн Руні розкритикував Роналду за його вчинки під керівництвом тен Гага.