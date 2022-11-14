Джеймі Каррагер прокоментував інтерв’ю Кріштіану Роналду.
Джеймі Каррагер, Кріштіану Роналду та Вейн Руні, Getty Images
14 листопада 2022, 12:22
Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює експертом на телеканалі Sky Sports, поділився своїми думками після скандального інтерв'ю нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.
"Роналду: "Я не поважаю тренера".
Роналду під керівництвом Еріка тен Гага: оголосив, що хоче піти, відмовився виходити на заміну, залишив лаву запасних та пішов зі стадіону до закінчення гри.
99% уболівальників Манчестер Юнайтед будуть на боці тен Гага, що показує, наскільки погано Роналду впорався з цією ситуацією.
Одним відсотком будуть Ріо Фердінанд, Рой Кін та Патріс Евра", — написав Каррагер у своєму твіттері.
Раніше легендарний екснападник МЮ Вейн Руні розкритикував Роналду за його вчинки під керівництвом тен Гага.