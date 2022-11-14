Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Черговий тур Бундесліги подарував кілька доволі цікавих матчі та результатів. Феєричний матч у Гладбаху, битва двох несподіванок сезону та інше.

Результати туру

Боруссія провела найкращий матч у сезоні

І зараз мова не про дортмундську команду, а колектив з сусіднього Менхенгладбаху.

Ольшовські — Скаллі, Ельведі, Фрідріх, Бенсебаїні — Нетц, Штіндль (Нгуму, 90), Крамер (Херрманн, 46), Хофманн, Вайгль, Коне (Ітакура, 88) — Тюрам

Кобель — Зюле, Хуммельс (Пападопулос, 78), Шлоттербек (Модест, 60), Геррейру — Джан (Озджан, 59) — Брандт, Рейна (Азар, 46), Беллінгем, Мален (Адеємі, 71) — Мукоко

Я дуже здивувався побачивши відсутність Хуммельса у остаточному списку гравців. Особливо здивувало формулювання "ми плануємо склад команди на майбутнє і тому підтягуємо молодих". Окей, попереду дійсно з'явилися свіжі кадри, проте в захист тренер "манншафт" викликає 28-річного Гінтера та 29-річного Гюнтера з Фрайбурга, а взагалі з абсолютно молодих там лише Белла-Котчап, котрий практично на 99% не буде основним гравцем. Дивно.

Втім, якби Хансі Флік подивився (а коуч точно бачив матч, майже немає жодних сумнівів) гру на Боруссія-Парк, то він би точно мав повне право парирувати усі аргументи на користь дортмундських захисників. Шкода, бо оборонна ланка колективу дійсно робить деякий апгрейд та прогрес, проте поки що їй не вистачає стабільності.

Дортмунд виглядав не гірше, а моментами помітно цікавіше господарів. Це була не та команда, що була максимально імпотентною у креативі з Вольфсбургом, проте в черговий раз проти Боруссії матч-життя видав голкіпер суперника. Сумнівний аргумент, проте це повторюється просто регулярно. Ян Ольшовскі виконав вісім сейвів у зустрічі, деякі з яких були неймовірними. То потягне постріл упритул від Рейни, а потім нівелює загрозу після потужного штрафного у виконанні Рафи Геррейру.

А який козир був у Гладбаха, спитаєте ви? Блискучі контратаки. Втім, їх би взагалі не мало бути, бо оборона гостей просто забула вийти на футбольний прямокутник. Це був просто тотальной жах, чорно-жовта Боруссія була абсолютно не готова до втрати м'яча, а високі позиції центральних захисників створювати величезні розриви поміж лініями, куди банально та легко вривалися Гофманн (найкращий гравець цього матчу, до речі, колишній дортмундець та вихованець) та Тюрам.

Друге взяття воріт від хлопців Фарке було прямо максимально показовим. В епізоді з першим голом також була квінтесенція провальної гри від "джмелів" – "жеребці" провели непогану атаку через напівфланг, Шлоттербек дивився собі за спину, проте все рівно не завадив Йонасу увірватися до штрафного майдачника (Геррейру впустив його, проте мав би підказати Ніко, що потрібно перехопити цього гравця), запізно ввімкнувшись, а Ніклас Зюле не зміг би компенсувати простір у штрафному навіть якби дуже захотів зі своєю непоганою швидкістю.

Гладбаху – респект. Блискучий матч у його виконанні.

Дортмунд точно не фінішує перед Різдвом у четвірці та важливо дещо інше. Шість поразок – минулого сезону за такого слабкого тренера Марко Розе було багато (9), проте у 34 турах. Лячно собі уявити у що це може вилитися далі. Едіну Терзічу потрібно терміново щось робити.

Баварія не лишила Шальке жодного шансу

Мюнхенці не помітили чергового суперника.

Шволов — Бруннер (Айдин, 75), Йосіда, Матріціані, Мор (Колодзейчак, 66) — Крал, Краусс, Караман (Ларссон, 59), Дрекслер (Лаца, 75), Бюльтер (Сане, 66) — Теродде

Ноєр — Ернандес (Станішич, 72), Упамекано, Павар, Кімміх — Горецка (Забітцер, 72), Коман (Гравенберх, 79), Мусіала (Ваннер, 79), Сане (Де Лігт, 60), Гнабрі - Чупо-Мотінг

Чесно кажучи, матч з самого початку проглядався з відсутністю інтриги. Шальке до цього обігрував гранда у 2010 році. Про що тут можна взагалі казати. Насправді, Баварія могла забивати набагато більше, якби краще користалася моментами.

1,85 проти 0,04 xG – дуже красномовний підсумок поєдинку. Жарти за 04 приймаються і збір оголошується відкритим.

Дивлюся на цю команду гельзенкірхенців й якось не віриться, що лише декілька років тому вона була срібним призером та грала у плей-оф чемпіонської ліги. Зараз клуб стрімко летить у підземелля та ризикує замість зцілення перетворитися на хронічного хворого.

Обидва голи зробив Мусіала. Спершу розкішно скинув п'ятою у центр штрафного майданчика на Гнабрі, а потім асистував ще й Чупо-Мотінгу, який відзначився у 8 з 9 крайніх поєдинків.

До речі, камерунець жодного разу не забивав мюнхенцям, коли виступав у складі Шальке.

Коротко про інші матчу туру:

- Бохум у виїзному поєдинку переграв Аугсбург. Переможний забив Крістофер Антві-Аджей (з серйозною помилкою голкіпера), а декілька хвилин потому Мергім Беріша не реалізував одинадцятиметровий удар.

- Баєр поступово починає набирати обертів. Команда Алонсо почала штампувати перемоги та підніматися вгору. Цього разу здолали Штутгарт (блискуче взяття воріт авторства Діабі, який виконав чудовий рейд та забив з легким рикошетом). Є сподівання, що у другому колі колектив знайде свій футбол й принаймні побореться за зону єврокубків.

- Вердер програв вдома Лейпцигу. Бременці достойно виглядали проти грізного суперника, навіть встигли зрівняти рахунок, проте взяття воріт авторства Ксавьєра Шлагера, який відмітився голом вперше з квітня 2021-го, коли ще виступав у складі Вольфсбурга, нівелювало намагання господарів поля.

- Герта здобула першу перемогу за 5 турів. Команда всуху переграла Кельн.

- Гоффенгайм блискуче розпочав новий сезон, проте лише двічі відчував смак перемоги у крайніх десяти поєдинках чемпіонату. Команда відкрила рахунок у матчі з Вольфсбургом, але під завісу першого тайму швидко пропустила (який же блискучий кросс виконав Макс Арнольд – чому подібного гравця у чудовій формі не опинилося у остаточній заявці німці на чемпіонат світу – питання, і конкуренція у центрі поля велика, втім лідер вольфсбуржців й раніше не їздив на крупні турніри). На 56 хвилині Рідле Баку пробив повз Олівера Бауманна й допоміг своїй команді здобути четверту перемогу поспіль. Непогано. У виграшних поєдинках різниця голів склала +10.

- Айнтрахт та Майнц поділили очки на полі Меве Арени. Маріо Гьотце відсвяткував потрапляння до заявки німців на мундіаль асистом на Коло Муані.

- Передрікали ми болюче падіння симпатичному Уніону, так він й з гуркотом злетів з верхівки. Традиційно організовані берлінці двічі пропустили ще на перших хвилинах матчу проти Фрайбурга, проте мали шанс одразу скоротити відставання. Робін Кнохе підійшов до одинадцяти метрів й промазав (дуже дивний вибір пенальтиста). Якби цього гостям було замало, незабаром пряму червону картку отримав Лейте. Після подібного подвійного нокдауну розраховувати на щось вагоме було не варто. Вінченцо Гріфо виробляв неймовірні речі того вечора та став заслуженим найкращим гравцем матчу.

Цікаві факти:

https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/stats

Найкращий гол 15-го туру

Юліан Брандт (Боруссія)

Мусса Діабі (Баєр)

Крістіан Гросс (Вердер)

Рідле Баку (Вольфсбург)

Найкращий гравець 15-го туру

Йонас Гофманн (Боруссія) – 1+2 у матчі проти колишньої дортмундської команди

Андре Сілва (Лейпциг) – гол + пас у матчі проти бременського Вердера, що допомогли команді переграти суперника

Джамал Мусіала (Баварія) – дубль асистів у матчі проти Шальке

Вінченцо Гріфо (Фрайбург) – хет-трик Уніону

Символічна збірна 15-го туру

Таблиця після 15-го туру