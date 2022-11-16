Англія

Одноклубник Кріштіану Роналду висловився щодо скандалу навколо португальця.

Захисник МЮ Рафаель Варан прокоментував ситуацію в клубі після скандального інтерв'ю Кріштіану Роналду, в якому він сказав, що не поважає головного тренера тен Гага та вважає, що клуб зрадив його.

"Звичайно це впливає на нас. Ми стежимо за тим, що відбувається, і за тим, що він говорить. Ми по-своєму намагаємось заспокоїти ситуацію, намагаємось не надто залучатися до всього цього.

Те, що відбувається у великих клубах, має велику популярність у медіа. Коли йдеться про зірку масштабу Кріштіану Роналду, то стає ще гамірніше. Ми намагаємося сприймати це збоку. Ми не змінимо це наодинці, всі ми – частина колективу.

Я хочу найкращого для команди. Яким би не було рішення клубу, ми ухвалимо його і віддамо всі сили", – сказав Варан для Europe 1.

До речі, колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер вважає, що 99% фанатів МЮ будуть на боці Тен Гага. 1% за Роналду — це Фердінанд, Кін та Евра.