"Зараз важко сказати, тому що мої думки пов’язані з чемпіонатом світу. Думаю, я проведу неймовірний чемпіонат світу. І я готовий: фізично та морально.
Коли я прибув до Манчестер Юнайтед, я завжди хотів бути доступним, щоб допомогти команді досягати результату, займати правильні місця, конкурувати з найкращими командами.
Але важко, коли тобі "ріжуть ноги" й не хочуть, щоб ти сяяв, не слухають твоїх порад. Думаю, у мене є слова, які можуть бути корисні клубу, тому що трофеї — це індивідуальне і колективне. Думаю, я можу багато в чому допомогти, але коли інфраструктура погана…"
Взаємовідносини з Тен Гагом
"Я розумію, що на новій роботі ти намагаєшся справити враження. Манчестер був настільки поганим за останні п’ять років, що тренерський штаб повинен "прибрати в будинку", скажімо так.
Але їхній підхід, те, як це подається в пресі... Я справді розумію те, що відбувалось на початку, тому що я не брав участь у передсезонній підготовці, тому я не грав, але рухався далі.
"Деякі речі трапляються, про які люди не знають. І я не приховую, що взаємовідносини з тренером погані. Але це чесно".
Він додав: "Він не поважає мене так, як я на це заслуговую. Але така ситуація. Можливо, тому я пішов в підтрибунне приміщення до фінального свистка в матчі з Тоттенгемом. Я шкодую, що залишив стадіон; Почувався спровокованим".
Матч із Сіті
"Виправдання, я бачу лише виправдання. Я бачив багато таких речей у тен Гага, але зараз я не хочу його критикувати. У нього може бути інша думка, відмінна від моєї. Він обирає гравців, які, на його думку, найкраще підходять для команди.
Гаразд, ти не ставиш мене проти Манчестер Сіті з поваги до моєї кар'єри, але ти хочеш випустити мене на три хвилини проти Тоттенгема. Це маячня якась".
Про відмову вийти на заміну проти Тоттенгема в жовтні:
"Скажу чесно, я шкодую про те, що залишив стадіон в матчі проти Тоттенгема. Важко сказати на 100 відсотків, але, скажімо, я шкодую. Але так само я відчув провокацію з боку тренера. Він випускав мене на три хвилини. Вибачте, я не такий гравець. Я знаю, що можу дати команді".
Він додав: "Я та вісім гравців покинули стадіон, але вони згадали лише моє ім’я. Минулого року багато гравців робили те саме. У тій грі вісім гравців роблять те саме, але вони говорять лише про чорну вівцю, якою є я. Я повністю розумію, добре, так вже зроблено, прошу вибачення у тренера, і для мене цей розділ закрито".
"Ключові гравці не грають три хвилини"
"Не кажіть мені, що топгравці, хлопці, які хочуть досягати найвищих цілей, будуть грати три хвилини, це неприпустимо. Після того, що вони казали раніше, що поважають мене. Для мене це не була повага, тому я прийняв рішення, про яке шкодую.
Я вибачився перед одноклубниками за ситуацію, я написав пост — я шкодую, що залишив стадіон. Я шкодую, що мої товариші по команді знають, що я відчував.
Тренер не поважав мене. Ось чому такі стосунки. Він постійно говорить у пресі, що приходить до мене для розмови, я йому подобаюся, бла, бла, бла. Але це тільки для преси Сто відсотків. Якщо ти не будеш поважати мене, я ніколи не буду поважати тебе.
Чесно кажучи, у мене ніколи не було проблем з жодним клубом, з жодним тренером. І вони відсторонили мене на три дні, і я вважав, що це багато — було дуже прикро".
"Я ніколи не мав проблем із жодним клубом, жодним тренером..."
"Я був дуже, дуже, дуже розчарований такою поведінкою Манчестер Юнайтед. Чесно кажучи, я ніколи не мав проблем з жодним клубом, з жодним тренером. І тут вони усувають мене на три дні, що, як мені здалося, було дуже багато".
Про реакцію сина на своє відсторонення
"Я пам'ятаю, як прийшов додому, Кріштіану (молодший, син Роналду) побачив мене і сказав: "Тату, ти не поїдеш на гру?"
Я говорю: "Ні, тому що клуб покарав мене, відсторонив на три дні". І він посміявся: "Як вони можуть відсторонити тебе, якщо ти найкращий гравець у світі?"
Про те, як залишив стадіон під час передсезонного матчу з Райо Вальєкано. "Я — гидке каченя"
"Це були я та вісім гравців, але вони згадали лише моє ім'я. Усі так роблять — минулого року багато гравців робили те саме.
У тій грі вісім гравців зробили те саме, пішли раніше, але вони говорять тільки про "гидке каченя", котрим я є. Тобто, я повністю розумію, добре — що зроблено, те зроблено. Я вибачився перед тренером, і для мене сторінка була закрита".
Роналду розуміє, що "розчарує" людей своїм інтерв'ю
"Мене критикують, коли я не говорю, звісно, вони будуть мене критикувати, коли я говорю – навіть більше. Але це те, з чим я можу впоратися. Я знаю, що розчарую кількох людей. Можливо, я збираюся помиритися з кількома іншими. Але це те, що є.
Життя доволі складне, у нас є перешкоди. І я буду продовжувати рухатись вперед, щоб боротися з людьми, які мені не вірять. Я хочу, щоб люди знали, що вони не праві. Мені важко, важко сказати, що я не повернуся на поле в складі Манчестер Юнайтед. Але, попри це, подивимося, що станеться".
Фунти, Інстаграм і Руні. Що спільного?
"У тебе більше фунтів на рахунку чи фоловерів в інстаграмі?" — спитав Пірс Морган.
- "Напевно, приблизно однаково" — сміючись відповів Кріштіану.
- "Отже, Вейн Руні почне ненавидіти тебе ще більше".
"Ну, не тільки він, решта щурів теж" — жорстко сказав Роналду.
Пропозиції від інших клубів?
Пропозиції з Саудівської Аравії? Це правда, так, але те, що продовжує говорити преса, це нісенітниця собача — нібито я нікому не потрібний. Це повне маячня, але вони продовжують повторювати, що ніхто не хоче Кріштіану. Як може бути непотрібен гравець, який забив за рік 32 голи, враховуючи голи за збірну?
Чи мені було важко відхилити зарплату в 350 млн? Так. У той же час, я вважав, що щасливий тут, що я все ще здатний забивати голи. Я все ще вірю, що можу забити багато голів і допомогти команді, тому що я все ще вірю, що я добрий. Є багато клубів, які хочуть мене не дуже багато, але кілька клубів є. Але я не пішов, бо почував себе комфортно у Манчестер Юнайтед. Ось і вся правда".
"Буду щасливий", якщо Арсенал виграє Прем'єр-лігу
"Спочатку вірю в Манчестер Юнайтед, а якщо ні, то Арсенал — це команда, яка мені подобається. Мені подобається тренер. Я думаю, що у них хороша команда. І якщо Манчестер Юнайтед не виграє Прем'єр-лігу, я буду радий, якщо це зробить Арсенал.
"Фергюсон завжди на моєму боці"
"Я не розмовляв з ним вже місяць, але він завжди на моєму боці. Він завжди мене розуміє. Він це знає, він знає краще, ніж будь-хто, що клуб йде не тим шляхом, на який він заслуговує. Знає.
"Люди, які не бачать цього, тому що вони не хочуть бачити. Фанати, вони завжди є відповіддю та пристрастю до гри. Манчестер належить фанатам, але вони повинні знати правду. Інфраструктура, вона погана. Вона повинна змінитися".
"Мессі — чарівник"
"Дивовижний гравець — це магія, вершина… Ми сперечаємось на футбольній сцені 16 років, уявіть собі, 16 років. Тож у мене з ним чудові стосунки.
Я не його друг з точки зору друга, друг — це хлопець, який був в тебе вдома, розмовляє з тобою телефоном, ні, але він як товариш по команді. Це хлопець, якого я дійсно поважаю".
"Мені є, що порадити Манчестер Юнайтед, але вони до мене не прислухаються"
Коли я приходив до "Манчестер Юнайтед", я був готовий допомогти команді. Але це важко, коли вони ріжуть тобі крила, їм не подобається, коли ти сяєш, вони не прислухаються до твоїх порад.
Я думаю, мені є що порадити клубу, бо трофеї виграються індивідуально та колективно. Я думаю, що можу багато у чому допомогти їм, але якщо ваша інфраструктура не дуже хороша, то..."
Так, ви не очулися. "Інфраструктура МЮ — не дуже хороша"
"Вболівальники завжди є відповіддю на всі питання, вони відчувають пристрасть до цієї гри. «Манчестер Юнайтед» належить уболівальникам, але вони мають знати правду. Інфраструктура у їхньому клубі не дуже хороша. Вони повинні стати кращими".
Трошки конспірології
"Я думаю, що в якомусь сенсі це була стратегія клубу, щоби я відреагував на все це таким чином".
"Я відчуваю любов фанатів на вулицях"
"Фанати для мене завжди будуть на моєму боці, завжди будуть у моєму серці. Я бачу, коли виходжу на вулиці, любов, пристрасть, яку люди відчувають до мене. Бачу повагу. Я сподіваюся, що вони ніколи не забудуть те, що я роблю і те, що робитиму у майбутньому".
Про фанатів МЮ
"Я сподіваюся, що вони будуть на моєму боці, навіть якщо я повернусь, або якщо я не повернуся. Ніхто не ідеальний. Епізоди у житті, які є у всіх нас – це частина людства, це частина мене, щоб бути людиною та батьком у тому числі".
"Зараз я почуваюся дуже добре"
"День за днем ми старіємо. Кожен з нас. І це нормально. Ви повинні адаптуватись до цього. Я не хочу бути надто самовпевненим і говорити, що я такий самий, яким був тоді, коли мені було 20. Звичайно, ні.
Я пристосовуюсь і дію розумно, щоби правильно використовувати свої сильні сторони. Я все ще граю на високому рівні і забиваю голи, і я продовжуватиму забивати голи, якщо мій розум на місці і якщо я щасливий.
Якщо люди, які мене оточують, допомагають мені бути успішним гравцем, особливо тренер, президент та інше вище керівництво. Але коли ви відчуваєте, що оточує вас не та енергія, вам важко бути самим собою, що й сталося зі мною.
Звичайно, критика звучатиме постійно: "Ах, йому 37, він уже не той". Але я хочу подивитися, чи зможе хтось мого віку підтримувати той рівень, який показую я... Так, зараз я почуваюся дуже, дуже добре".
"Я хочу грати до 40"
"Я хочу грати ще два роки, може три роки. Тож два-три роки максимум. Я хочу закінчити в 40 років. Я думаю, що це буде хорошим віком.
Але я не знаю майбутнього. Іноді ти плануєш щось одне для свого життя, і, як я вже неодноразово казав, життя динамічне. Ніколи не знаєш, що трапиться".
Чи піде Роналду з футболу, якщо Португалія виграє Мундіаль?
"Так. Я піду. 100%." — коротко, але ясно відповів Роналду.