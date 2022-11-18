"Зараз важко сказати, тому що мої думки пов’язані з чемпіонатом світу. Думаю, я проведу неймовірний чемпіонат світу. І я готовий: фізично та морально.

Коли я прибув до Манчестер Юнайтед, я завжди хотів бути доступним, щоб допомогти команді досягати результату, займати правильні місця, конкурувати з найкращими командами.

Але важко, коли тобі "ріжуть ноги" й не хочуть, щоб ти сяяв, не слухають твоїх порад. Думаю, у мене є слова, які можуть бути корисні клубу, тому що трофеї — це індивідуальне і колективне. Думаю, я можу багато в чому допомогти, але коли інфраструктура погана…"

Взаємовідносини з Тен Гагом

"Я розумію, що на новій роботі ти намагаєшся справити враження. Манчестер був настільки поганим за останні п’ять років, що тренерський штаб повинен "прибрати в будинку", скажімо так.

Але їхній підхід, те, як це подається в пресі... Я справді розумію те, що відбувалось на початку, тому що я не брав участь у передсезонній підготовці, тому я не грав, але рухався далі.

"Деякі речі трапляються, про які люди не знають. І я не приховую, що взаємовідносини з тренером погані. Але це чесно".

Він додав: "Він не поважає мене так, як я на це заслуговую. Але така ситуація. Можливо, тому я пішов в підтрибунне приміщення до фінального свистка в матчі з Тоттенгемом. Я шкодую, що залишив стадіон; Почувався спровокованим".

Матч із Сіті

"Виправдання, я бачу лише виправдання. Я бачив багато таких речей у тен Гага, але зараз я не хочу його критикувати. У нього може бути інша думка, відмінна від моєї. Він обирає гравців, які, на його думку, найкраще підходять для команди.

Гаразд, ти не ставиш мене проти Манчестер Сіті з поваги до моєї кар'єри, але ти хочеш випустити мене на три хвилини проти Тоттенгема. Це маячня якась".

Про відмову вийти на заміну проти Тоттенгема в жовтні:

"Скажу чесно, я шкодую про те, що залишив стадіон в матчі проти Тоттенгема. Важко сказати на 100 відсотків, але, скажімо, я шкодую. Але так само я відчув провокацію з боку тренера. Він випускав мене на три хвилини. Вибачте, я не такий гравець. Я знаю, що можу дати команді".

Він додав: "Я та вісім гравців покинули стадіон, але вони згадали лише моє ім’я. Минулого року багато гравців робили те саме. У тій грі вісім гравців роблять те саме, але вони говорять лише про чорну вівцю, якою є я. Я повністю розумію, добре, так вже зроблено, прошу вибачення у тренера, і для мене цей розділ закрито".

"Ключові гравці не грають три хвилини"

"Не кажіть мені, що топгравці, хлопці, які хочуть досягати найвищих цілей, будуть грати три хвилини, це неприпустимо. Після того, що вони казали раніше, що поважають мене. Для мене це не була повага, тому я прийняв рішення, про яке шкодую.

Я вибачився перед одноклубниками за ситуацію, я написав пост — я шкодую, що залишив стадіон. Я шкодую, що мої товариші по команді знають, що я відчував.

Тренер не поважав мене. Ось чому такі стосунки. Він постійно говорить у пресі, що приходить до мене для розмови, я йому подобаюся, бла, бла, бла. Але це тільки для преси Сто відсотків. Якщо ти не будеш поважати мене, я ніколи не буду поважати тебе.

Чесно кажучи, у мене ніколи не було проблем з жодним клубом, з жодним тренером. І вони відсторонили мене на три дні, і я вважав, що це багато — було дуже прикро".

"Я ніколи не мав проблем із жодним клубом, жодним тренером..."

"Я був дуже, дуже, дуже розчарований такою поведінкою Манчестер Юнайтед. Чесно кажучи, я ніколи не мав проблем з жодним клубом, з жодним тренером. І тут вони усувають мене на три дні, що, як мені здалося, було дуже багато".

Про реакцію сина на своє відсторонення

"Я пам'ятаю, як прийшов додому, Кріштіану (молодший, син Роналду) побачив мене і сказав: "Тату, ти не поїдеш на гру?"

Я говорю: "Ні, тому що клуб покарав мене, відсторонив на три дні". І він посміявся: "Як вони можуть відсторонити тебе, якщо ти найкращий гравець у світі?"

Про те, як залишив стадіон під час передсезонного матчу з Райо Вальєкано. "Я — гидке каченя"

"Це були я та вісім гравців, але вони згадали лише моє ім'я. Усі так роблять — минулого року багато гравців робили те саме. У тій грі вісім гравців зробили те саме, пішли раніше, але вони говорять тільки про "гидке каченя", котрим я є. Тобто, я повністю розумію, добре — що зроблено, те зроблено. Я вибачився перед тренером, і для мене сторінка була закрита".

Роналду розуміє, що "розчарує" людей своїм інтерв'ю