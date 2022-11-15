ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua аналізує, хто переможе на Мундіалі, головні претенденти, ставки та коефіцієнти на збірні.

20 листопада стартує чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі. Мабуть, це найочікуваніша футбольна подія цього року. На жаль, збірна України не зуміла пройти відбір і не братиме участі у цьому турнірі.

Нагадаємо, що чемпіонат світу у Катарі – це 22-й мундіаль за всю історію спорту.

Головні фаворити чемпіонату світу-2022 у Катарі

Спираючись на букмекерські котирування, шість збірних мають найвищі шанси перемогти в турнірі:

Бразилія

Франція

Аргентина

Англія

Іспанія

Німеччина



Непогані шанси також у Бельгії, Португалії та Нідерландів, а слідом йдуть Данія, Хорватія, Уругвай, Швейцарія та Сенегал.

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Збірна Бразилії бачиться фаворитом турніру. Так, може статися все, що завгодно. Сенсації не виключені. Проте в інших команд є низка проблем, не найкраща форма, а бразильці все ж таки виграли відбір серед представників Південної Америки.

Франція – чинний чемпіон світу, проте травми двох основних гравців команди в особі Нголо Канте та Поля Погба є серйозними втратами. Плюс невідомо, в якій формі підійде до ЧС-2022 Карім Бензема, який ризикує пропустити перший тур групового етапу.

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Щодо збірної Англії, то підопічні Гарета Саутгейта виглядали не дуже переконливо в останніх матчах, а також не вигравали чемпіонат світу з 1966 року. Англійцям потрібно серйозно покращувати свою гру, щоб мати шанси на перемогу.

Аргентина має непогані шанси, а для Мессі це, швидше за все, останній чемпіонат світу в кар'єрі. Для 35-річного футболіста було б неймовірним досягненням виграти Мундіаль, щоб зрівнятися із легендарним Дієго Марадоною.

Не варто забувати про збірну Іспанії, яка добре зіграла у відборі, показала непогану гру і може претендувати на перемогу.

За традицією збірна Німеччини практично завжди є фаворитом на перемогу в тому чи іншому турнірі. Підопічні Хансі Фліка замикають топ-команд, які є фаворитами на перемогу у ЧС-2022.

Коефіцієнт та ставки на перемогу в ЧС-2022

Потрібно пам'ятати, що прогнози – справа невдячна. Можливо все, що завгодно. Лідер або один із лідерів цілком може не вийти зі своєї групи. Чи може таке бути? Може!

Тим не менш, ми ризикнемо припустити, що чемпіонат світу виграє не європейська збірна. Ми зробимо ставку на Бразилію. До речі, якщо зараз поставити, то трохи більше ніж через місяць у разі успіху сума вашого виграшу можна примножитися на 4.75.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 пройде на восьми стадіонах у п'яти містах. Матч-відкриття, у якому зіграють збірні Катару та Еквадору, пройде у місті Ель-Хаур на стадіоні Ель-Байт.

Фінал відбудеться у столиці Катару – Лусаїл на стадіоні Лусаїл-Айконік. Він вміщує понад 85 тисяч глядачів.

До речі про збірну Катару. Бумекери взагалі не вірять у перемогу господарів на чемпіонаті світу. Але якщо раптом допустити сюрреалістичний сценарій, що Катар перемагає на ЧС-2022, то ваша ставка може бути примножена на 351!

Нагадаємо, що ще давно Катар запланував проект розвитку збірної, згідно з яким на чемпіонаті світу-2022 збірна хотіла б вийти з групи і дійти до 1/8 фіналу.