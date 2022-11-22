Англія

На росії незабаром може стати на одного "зрадника" і "втікача від мобілізації" більше.

Найближчим часом лондонський Челсі може поповнитися атакуючим півзахисником Арсеном Закаряном, який виступає у т. з. чемпіонаті росії за московське Динамо.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, ще з минулого літа між "синіми" та 19-річним росіянином існує домовленість щодо умов майбутнього контракту.

Наразі Челсі не втратив інтерес до Закаряна і має намір його ̶в̶р̶я̶т̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶в̶і̶д̶ ̶м̶о̶б̶і̶л̶і̶з̶а̶ц̶і̶ї̶ підписати наступного року, проте для цього ще потрібно домовитися з керівництвом московської команди.

Портал Transfermarkt оцінює Арсена Закаряна у 15 мільйонів євро — його контракт спливає влітку 2024 року.

За збірну країни-терориста він провів 6 матчів, у тому числі зігравши в товариських матчах з Таджикистаном та Узбекистаном, які пройшли вже після повномасштабного вторгнення росії на територію України наприкінці лютого минулого року.