Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі домовився з Шахтарем про підписання українського вінгера Михайла Мудрика за 100 мільйонів євро.

Ця новина шокувала футбольний світ, оскільки спочатку повідомлялося про бажання 22-річного українця приєднатися до лондонського Арсеналу – саме "каноніри" довгий час були лідерами у перегонах за Михайлом.

Колишній нападник збірної Англії, Тоттенгема, Астон Вілли та інших англійських клубів Даррен Бент висловив своє здивування тим, що відбувається навколо трансферу Мудрика.

"Мудрику, що відбувається? 😳😳" — написав Бент в своєму Twitter.

Mudryk what is going on 😳😳