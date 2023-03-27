Англія

Головна команда країни провела ювілейний матч на Вемблі.

Збірна України поступилась на полі Англії у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024. Фінальний свисток арбітра зафіксував поразку підопічних Ротаня з рахунком — 0:2. Голами на Вемблі відзначались Гаррі Кейн та Букайо Сака.

Що цікаво, гра проти англійців стала ювілейною, 300-ою, для головної команди країни.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.