Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Важливі слова легенди українського футболу.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку від Англії (0:2) у відборі на Євро-2024.

"Дуже приємно, що вболівальники оцінили зусилля гравців. Збірна Англії була набагато кращою та якіснішою, але мені сподобався підхід команди, ми їдемо з гордістю. Україна показала хорошу боротьбу", — підсумував Шевченко.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.