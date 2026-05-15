Англія

Опорний хавбек "канонірів" Крістіан Нергор може залишити лондонський клуб лише після одного сезону перебування в команді.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, "каноніри" готові продати 32-річного датчанина. З моменту приходу минулого літа з Брентфорда Нергор провів у футболці Арсенала всього 56 хвилин у Прем'єр-лізі, хоча залучався до ігор в інших турнірах.

Загалом у сезоні-2025/26 на рахунку досвідченого півзахисника 19 виходів на поле з урахуванням усіх змагань, у яких він відзначився трьома результативними передачами. Контракт гравця з лондонцями розрахований до літа 2027 року, а експерти Transfermarkt оцінюють його ринкову вартість у сім мільйонів євро.

Найближчий матч у межах чемпіонату Арсенал проведе 18 травня проти Бернлі.