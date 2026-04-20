Україна

Нападник Полісся поділився думками стосовно виступів житомирян цієї весни

Центральним матчем 24-го туру УПЛ стне зустріч між Шахтарем та Поліссям. Гірники мають шанси вийти в одноосібні лідери, а житомиряни – зміцнити свої перспективи фінішувати не нижче третього місця.

Одним з гравців, на яких покладаються великі надії житомирських вболівальників, є 23-річний форвард Ігор Краснопір. В інтерв’ю Football.ua він розповів про свою адаптацію у житомирському клубі, очікування від матчу з Шахтарем, а також улюблений чемпіонат (авжеж, після УПЛ!) і улюблених футболістів.

– Ігорю, попереду матч проти Шахтаря. Що ти відчуваєш напередодні цієї зустрічі?

– Дуже важливий матч для нас, як і кожний наступний. Розуміємо, що будемо грати проти лідера нашого чемпіонату та буде важка гра, це 100%. Нічого не відчуваю, просто розумію відповідальність та важливість гри.

– За Полісся цієї весни ти забив два мʼячі. Процес твоєї адаптації у новій для тебе команди можна вважати завершеним?

– Можна сказати, що так.

– Як би ти оцінив свою конкуренцію із Миколою Гайдучиком та Сашком Філіпповим?

– Дійсно, в нас дуже сильна конкуренція. Олександр та Микола дуже кваліфіковані футболісти, я би сказав , що це добре коли є такі конкуренти, бо ти розумієш, що тільки так ти будеш рости. Це важливий фактор. В нас здорова конкуренція, поважаємо один одного.

– У матчі проти Вереса ти мав кілька хороших шансів, але не забив. Тебе сильно засмучують такі моменти? Чи ти сприймаєш це як частину роботи?

– Сприймаю це як частину процесу та роботи. Оскільки кожен нападник ще змарнує багато гольових моментів протягом своєї карʼєри. А якщо на цьому робити сильний акцент, то можна ввести себе у деструктивний стан.

– У тренерському штабі Полісся справжнє сузірʼя легенд українського футболу: Руслан Ротань, Сергій Кравченко та Олексій Антонов. За кого з них ти найбільше вболівав під час їхньої ігрової карʼєри?

– Не можу сказати, що я спостерігав та вболівав, але звісно, я знав їх. Дуже радий, що маю можливість попрацювати з такими тренерами, а в минулому футболістами. Дуже багато чого ти можеш навчитися.

– Зараз Полісся крокує на третій сходинці у таблиці. Якщо втримаєте цей результат, будете задоволені?

– Ми як і кожна команда прагнемо бути в якомога кращій позиції. Не знаю, треба робити якісь висновки тільки після закінчення чемпіонату, зараз ми прагнемо підніматися якомога вище та докладати максимальних зусиль.

– Який матч з тих, що вам залишається зіграти у цьому чемпіонаті, буде найскладнішим для Полісся?

– Кожен матч дуже складний. У нас чемпіонат зараз дуже непередбачуваний. Кожна команда може відібрати очки у кожного. Немає навіть місця для недооцінки. Тому не дивлячись на назву, ми виходимо с одним настроєм на всі ігри і завжди це намагаємося доносити це один до одного.

– Ти грав за Олімпійську збірну, працював із Русланом Ротанем. З тієї ж команди зараз з тобою за клуб грає ще один представник тієї збірної Олег Федор. Чи часто ви згадуєте той унікальний досвід? Чи допомагає він у вашій карʼєрі?

– Звісно, згадуємо. Оскільки це неймовірний досвід та емоції. Це змушує нас працювати щодня та мотивує, щоб грати на тому рівні не раз на 4 роки, а кожного сезону. У цьому сенсі Олімпіада є саме таким двигуном.

– На тій Олімпіаді тобі пощастило зіграти проти такого видатного майстра гри в обороні як Ніколас Отаменді. Чи можна сказати, що це найскладніший індивідуальний суперник з усіх, проти кого ти грав?

– Так і є. Дуже класні відчуття і враження. Великий гравець, чемпіон світу. Гравець із колосальним досвідом та футбольними якостями. З такими футболістами просто приємно навіть знаходитись на футбольному полі.

– Хто зі світових форвардів тобі імпонує? Чия гра надихає?

– Багато класних форвардів. У кожного є що підкреслити та взяти. Якщо брати конкретно зараз, то напевно у найбільш яскравій формі перебуває Гаррі Кейн.

– За які команди у Європі та в світі ти вболіваєш?

– Вболіваю за Манчестер Сіті.

– Твій улюблений чемпіонат після УПЛ — це? АПЛ, Ла Ліга, Бундесліга? Можливо, Серія А?

– Ла ліга.

– На жаль, збірна України не зіграє на чемпіонаті світу цього літа. А хто для тебе фаворит цього турніру?

– Мій фаворит – збірна Іспанії.