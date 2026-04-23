Розповідаємо про важкий період для "синіх" та перспективи в цьому сезоні.

Ще не минув і тиждень відтоді, як співвласник Челсі Бехдад Егбалі під час рідкісної публічної появи на конференції CAA World Congress of Sports припустив, що історія епохи Ліама Росеньйора може повернути в інший бік.

"Коли тебе б’ють — ти маєш відповідати. Треба підвестися і дати бій", — сказав він про непростий період команди під керівництвом Росеньйора. "І це, сподіваюся, багато скаже про характер цієї команди".

Але події наступних днів лише оголили жорстку й водночас майже трагікомічну реальність: Челсі стрімко котиться вниз, загрузнувши в хаосі — як на полі, так і поза ним.

Спершу був дивний і навіть трохи незручний епізод: клуб опублікував відео з неформальної "церемонії" на початку командної зустрічі на базі. Причина — Мойзес Кайседо вирішив продемонструвати відданість проєкту BlueCo, продовживши контракт… з 2032 року (з урахуванням опції клубу) аж до 2033-го.

Втім, ця нібито тепла й знакова новина зовсім не заспокоїла фанатів. Перед матчем із Манчестер Юнайтед у суботу відбувся масштабний протест проти власників клубу.

Команда гостей під керівництвом Майкла Карріка скористалася моментом: коли Веслі Фофана тимчасово залишив поле через травму ребра і Челсі опинився в меншості, суперник забив єдиний м’яч — цього вистачило, щоб практично поховати надії Росеньйора на вихід до Ліги чемпіонів після його призначення у січні замість Енцо Мареска.

До матчу проти Брайтона на стадіоні Амекс у вівторок Челсі підходив у стані, коли результат був потрібен не лише для турнірної боротьби, а й щоб взагалі не втратити сенс продовжувати цей сезон.

І навіть передматчеві сигнали не обіцяли нічого хорошого. Офіційна заявка Челсі фактично підтвердила інсайд, який раніше з’явився у вже видаленому акаунті в X — нібито від барбера Марка Кукурельї. Там ще зранку попереджали, що Жоау Педро і Коул Палмер не зіграють.

Лава запасних Челсі, яка в епоху BlueCo традиційно виглядає дуже молодою, сумарно мала лише 289 матчів у Прем’єр-лізі. Причому 230 із них припадали лише на двох — Алехандро Гарначо та Тосіна Адарабиойо.

І нарешті — повернення капітанської пов’язки Енцо Фернандесу. Минув менше ніж місяць відтоді, як клуб і Росеньйор відсторонили аргентинця на два матчі: під час березневої паузи на збірні він у численних інтерв’ю активно підігрівав чутки про можливий літній перехід до Реалу.

Найбільше ж здивування викликала різка зміна тактики від Ліама Росеньйора. Він раптово повернувся до схеми з п’ятьма захисниками в обороні — хід, який не використовувався з моменту, коли Челсі грав від оборони проти Арсенала у півфіналі Кубок англійської ліги на Емірейтс.

На папері це виглядало сумнівно — а вже за три хвилини після стартового свистка стало відверто безглуздим. Звичайнісінький кутовий від Брайтона: Йоррел Хато не розрядив ситуацію на ближній стійці, після чого Ферді Кадіоглу пробив, а Веслі Фофана, намагаючись заблокувати, лише зрізав м’яч у власні ворота повз Роберта Санчеса.

Далі Брайтон просто зім’яв Челсі в першому таймі. Виїзні фанати, щоб якось відволіктися від того, що відбувається на полі, і холодного квітневого вечора на півдні Англії, пройшлися по всьому арсеналу протестних скандувань проти BlueCo. Кульмінацією стали вигуки на адресу Бехдад Егбалі, який сидів на трибуні поруч із Джо Шилдсом: "Тобі тут не раді — забирайся".

Уперше під роздачу серйозно потрапив і Росеньйор — спочатку несміливо, а потім дедалі гучніше. Настільки, що домашні вболівальники навіть відволіклися від свисту на адресу колишніх гравців Брайтона у складі гостей, щоб заспівати ім’я тренера, який виступав за їхній клуб у 2015–2018 роках, і зарядити: "Він один із наших".

На той момент рахунок уже подвоїв Джек Гіншелвуд — він легко відштовхнув Мойзеса Кайседо, майже як це нещодавно зробив Жеремі Доку із Манчестер Сіті, і замкнув передачу Жоржиньо Рюттера.

Те, що селекція BlueCo примудрилася перетворити Челсі на принципового ворога клубу середнього рівня з доволі спокійною репутацією, виглядало б менш тривожно, якби Брайтон не продовжував домінувати у цих очних зустрічах.

Команда Фабіана Гюрцелера взагалі не виглядала вразливою. Коли в компенсований час Денні Велбек забив свій сьомий м’яч у кар’єрі в матчах проти Челсі після чергової примітивної комбінації, це сприймалося вже як неминучість.

До фінального свистка гостьовий сектор майже спорожнів. Гравці Челсі нерішуче підійшли до трибун, а Росеньйор пішов разом із ними — ближче до тих небагатьох, хто залишився. Він приклав руку до грудей і мовчки приймав хвилю обурення від розлючених фанатів.

Енцо Фернандес залишив поле останнім — ніби намагаючись продемонструвати лідерство і відповідальність, спілкуючись із тими ж уболівальниками, на тлі чуток про можливий відхід влітку.

Після матчу Росеньйор намагався максимально відверто окреслити масштаб проблем.

"За рівнем професіоналізму ми сьогодні не витримали", — сказав він в ефірі Sky Sports. "Це був надзвичайно важкий вечір — найважчий не лише тут, у цьому великому клубі, а й у моїй кар’єрі. Деякі речі, які я сьогодні побачив, я не хочу бачити більше ніколи".

"Якщо ти граєш за такий великий клуб — чи будь-який інший — навіть натяк на те, що команда “склала руки”, є неприйнятним. Це все, що я скажу. Мені боляче, я спустошений. Це не про мене. І це точно не про цей клуб. Це потрібно змінювати — починаючи вже з півфіналу Кубка Англії в неділю", — заявив Ліам Росеньйор.

Але навіть ці слова не прозвучали переконливо на всі сто.

"Як на мене, хлопці викладалися повністю", — сказав захисник Трево Чалоба в ефірі Sky Sports. "У роздягальні всі виснажені. Тут справа не в бажанні чи самовіддачі. Ми віддали все, що могли — просто сьогодні нас переграли".

Усе це зовсім не додає впевненості перед півфіналом Кубок Англії проти Лідс Юнайтед на Вемблі — як і перед чотирма останніми матчами в чемпіонаті.

Ця тьмяна, безхарактерна кінцівка сезону дедалі більше нагадує провальні останні тижні кампанії-2022/23. Тоді Челсі завершив сезон лише на 12-й сходинці. Зараз усе рухається за схожим сценарієм. Перемога дозволила Брайтону обійти лондонців і піднятися на шосте місце, а сам Челсі ризикує опинитися в нижній половині таблиці ще до наступного туру — коли 4 травня прийматиме Ноттінгем Форест.

І головне — ситуація виглядає так само безвихідною.

