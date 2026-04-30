Завершуючи пресконференцію після лютневої домашньої перемоги над Вільярреалом у чемпіонаті (4:1) погляд керманича Барселони Гансі Флік був прикутий до кінця зали. Вже невдовзі німецький спеціаліст посміхнувся й ледь помітно кивнув. Кількома секундами пізніше до Фліка вибіг один із його маленьких онуків. Підхопивши дитину, обличчя Гансі осяяла широка усмішка.

Цей зворушливий момент багато сказав про характер і світогляд людини, яка виглядає цілком на своєму місці. Спокій і впевненість спеціаліста підкреслюють успіх, якого він досягнув із Барселоною. Приблизно місяцем пізніше тема майбутнього Фліка з "блаугранас" знову з'явилася на порядку денному, а президент Жоан Лапорта заявив, що планує запропонувати йому продовжити контракт, нині розрахований до кінця червня 2027 року.

Сам Гансі напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів проти Ньюкасл Юнайтед зазначив, що зараз "не найкращий момент" для обговорень цього питання. Водночас він дав зрозуміти, що оновлення угоди з клубом цілком імовірне.

"Усі знають, що я тут щасливий. Спершу я маю поговорити з родиною й часу для цього вдосталь. Мені дуже подобається працювати тут. Але найважливіше — це моя сім'я. Я нею пишаюся й відчуваю підтримку від усіх у Барселоні. Це футбол, ми знаємо, як усе працює, але про відхід ми не думаємо. Я задоволений тим, що це буде моя остання робота", — сказав головний тренер "блаугранас".

Коли б нині 61-річний Флік не вирішив завершити кар'єру, пізніше він хоче присвятити себе ролі дідуся. Уже зараз спеціаліст проводить так більшу частину вільного часу в Барселоні, прогулюючись районом, де живе, і, схоже, це він давно ретельно обдумав.

З огляду на його перші два роки в клубі, це не дивує. Очоливши гранд у червні 2024 року, Гансі отримав дуже молодий склад, одразу ж знайшовши до нього підхід. Із багатьма гравцями він узяв на себе батьківську роль. Кілька прикладів демонструють це, допомагаючи показати, як німець відіграв ключову роль у трансформації "блаугранас".

Спершу розглянемо випадок Гаві. Призначення Фліка відбулося, мабуть, у найважчий період кар'єри хавбека. У листопаді 2023 року він отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки, через яку гравець не грав майже рік. На той момент Гансі майже не знав іспанської, тоді як 19-річний виконавець не дуже добре розмовляв англійською. Тим не менш, у них усе ж склалися близькі стосунки. Відновленню Гаві Флік приділяв особливу увагу. У соцмережах Барселони досі часто можна побачити їхню взаємну прихильність.

У серпні 2025 року Гаві отримав ще одну травму коліна, розірвавши меніск на тренуванні. Після операції о 8-й ранку в лікарні гравця розбудили не родичі або лікар, а саме Флік.

"Для мене Флік як батько. Він завжди підтримував мене. Я дуже вдячний йому, бо він завжди вірив у мене, і я дійсно це відчував. Сподіваюся, він залишиться з нами ще на багато років", — сказав хавбек у березні 2026-го, повернувшись на поле після чергового значного пошкодження.

Є приклад і Марка Берналя. Будучи частиною того ж покоління з Ла Масії, що й Ламін Ямаль і Пау Кубарсі, які обидва пробилися до основи "блаугранас" ще до Фліка, Берналь був підвищений з академії німцем у дебютному сезоні-2024/25. Тоді 17-річний хавбек грав із перших хвилин усіх трьох стартових матчів Барселони в чемпіонаті. У третьому він порвав хрестоподібну зв'язку, внаслідок чого опинився на операційному столі.

Відвідавши Марка в лікарні, Гансі подарував йому книгу "Supera tus limites" (Подолай свої межі) Жорді Хіля. Всередині також була записка, в якій німець написав, що Берналь — опорник майбутнього Барселони. У нещодавньому інтерв'ю Марк поділився, що ця ситуація дуже допомогла йому. Він був маловідомим гравцем, але тепер віру Фліка в нього зрозуміти легко, а його терпіння було ключем до розвитку Берналя.

Опорник повернувся у вересні 2025 року, після ретельно спланованого процесу відновлення. Під час зимового трансферного вікна деякі клуби хотіли орендувати Берналя. Побачивши інформацію про можливий перехід до Жирони, Флік дав Марку знати, що не хоче відпускати його.

"Я читав про Жирону й хочу, щоб ти залишився. Ти гравець Барселони на майбутні 15 років", — сказав він хавбеку.

Гансі прагнув захистити виконавця від різних травматичних криз "блаугранас", знаючи, що поспішне повернення буде ризикованим для нього. Роль Берналя в команді значно змінилася з лютого, і його фізична форма тепер може відповідати їй. Дебютний гол Марка в лютому Флік бурхливо святкував у технічній зоні.

"Є чимало жестів, за якими можна зрозуміти, що Флік щиро радіє хорошим речам, які трапляються з його підопічними, ніби він їхній батько, і гравці це помічають", — зазначило джерело The Athletic у роздягальні Барселоні, також підкресливши методичність і вимогливість спеціаліста з типовим суворим німецьким характером. "Флік нічого не дає просто так, але він дуже хороша людина", — додало джерело.

Є й випадок Рональда Араухо. У грудні оборонець Барселони отримав відпустку через психологічні проблеми. Флік зустрівся з гравцем, щоб висловити своє розуміння й підтримку. Ще одним прикладом є ситуація з Рафіньєю. У грудні Гансі захистив бразильця, порушивши тему відсутності його індивідуального визнання.

"Історія з командою року FIFPro здалася мені поганим жартом. Це не має великого значення, бо я не дуже думаю про те, яка команда найкраща, але я дуже здивувався, коли побачив, що Рафіньї там немає. Він був дуже важливим гравцем минулого сезону. Коли дивишся на його голи, асисти, оцінюєш вплив, який він має на команду, це дуже несправедливе рішення. Це просто поганий жарт", — пояснив керманич "блаугранас".

У січні Барселона здолала Реал Мадрид у фіналі Суперкубка Іспанії, а Рафінью визнали найкращим гравцем матчу. Після поєдинку він сказав, що Флік змінив його життя.

"Я залишав клуб, був однією ногою за дверима... Але він прийшов і сказав, що я буду важливим гравцем, і це те, чого потребує будь-яка людина. Впевненість у можливості робити свою справу", — зазначив фланговий нападник.

Головний тренер Барселони допоміг Рафіньї вийти на новий рівень, перетворивши його на одного з найважливіших гравців команди саме тоді, коли здавалося, що його час у ній завершується. Подібна ситуація склалася й із Жераром Мартіном. Гравець вразив на позиції центрбека, попрощавшись із роллю запасного лівого захисника.

Ключовими факторами в усьому цьому, здається, є спроможність Фліка вселяти в гравців упевненість своїм гуманним ставленням до них. Менеджерські навички німця стали ковтком свіжого повітря для команди, що переживала спортивну та інституційну кризи, коли він прийшов.

Гансі став тим клеєм, що з'єднав усі компоненти на шляху до внутрішнього треблу в сезоні-2024/25. У ході поточної кампанії боротьба за трофеї, а точніше вже трофей, триває. Барселона вилетіла з 1/4 фіналу плейоф Ліги чемпіонів від Атлетіко (2:3), тоді як у чемпіонаті Іспанії "блаугранас" дев'ятьма очками переважають Реал Мадрид за сім турів до завершення поточної кампанії, тож цілком імовірно, що Флік приведе їх до другої поспіль виграної Ла Ліги.

The Athletic

