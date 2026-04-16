Чтиво

Захисник Манчестер Юнайтед — про важкий період, амбіції та впевненість у власних силах.

Фраза про те, що футболка Манчестер Юнайтед тисне на плечі, давно стала кліше. Але кліше вона не просто так — у ній є гірка правда.

Мало хто відчув це настільки гостро, як Гаррі Магвайр. І не лише на власному досвіді, а й спостерігаючи за іншими — вже зсередини роздягальні.

"Я бачу, як у цей клуб приходить багато гравців, і, чесно кажучи, для них це занадто великий масштаб, — каже він рано-вранці другого дня збору Юнайтед у Кілдері, Ірландія. — Постійна увага, тиск, аналіз кожної дії. Пропущений гол — і одразу хтось винен".

Певний час усі ці погляди були прикуті саме до нього. І з кожним місяцем ця увага набувала все більш дивних форм. Десь це виглядало майже абсурдно — як насмішки над його грою в парламенті Гани. А десь переходило всі межі — як повідомлення про замінування його будинку в Чеширі.

Чи вважає він, що інший гравець на його місці міг би зламатися?

"Так, скоріше за все. Багато хто просто закрив би цю сторінку і поїхав кудись починати з нуля, — відповідає він. — Думаю, це зламало б їх значно раніше".

Але Магвайр — не з тих. Він не перегорнув цю сторінку. Він залишився. Витримав. І йти нікуди не збирається — принаймні найближчим часом.

У вівторок Манчестер Юнайтед оголосив про новий контракт із захисником — ще на один рік із можливістю продовження на сезон. Переговори активізувалися після Різдва — у момент, коли команда пережила непростий період травм, а сам Магвайр знову почав виходити на провідні ролі вже під керівництвом нового головного тренера Майкла Карріка.

З початку року він міг вести переговори з іноземними клубами як майбутній вільний агент — і, за його словами, варіантів вистачало.

"Але мій фокус був на іншому — повернути цей клуб у боротьбу", — пояснює він.

Пауза у 24 дні під час березневого міжнародного вікна дозволила закрити всі деталі угоди.

"Наступний сезон стане для мене вже восьмим у клубі. Провести тут вісім років — це, чесно кажучи, показник", — каже він. І в цій фразі відчувається заслужене задоволення.

Водночас у його голосі прослизає легке роздратування тим, як сьогодні сприймають його кар’єру — ніби це історія про падіння і героїчне повернення, а не про стабільність на дистанції.

"Я вважаю, що шість із семи сезонів я провів на дуже високому рівні, — говорить він. — Звісно, хотілося б, щоб усі сім були такими, без цього невеликого спаду. Тоді про це взагалі не говорили б".

Втім, його нинішнє повернення до ролі ключового гравця виглядає ще яскравішим на тлі того складного періоду, про який він згадує — починаючи з літа 2021 року.

Усе почалося в Гданську: Магвайр дивився з лави запасних, як його партнери програють фінал Ліги Європи в серії пенальті. Після цього — майже те саме, тільки вже у складі збірної Англії на Євро-2020 (який фактично відбувся у 2021 році), куди він повернувся після травми зв’язок гомілкостопа.

Попри те, що Магвайра включили до символічної збірної турніру УЄФА — навіть попри те, що він провів лише п’ять матчів — ці два удари поспіль він пережив болісно.

"Мабуть, я не впорався з цим так, як мав би, — визнає він. — Те літо було важким. Дуже важким".

І він був не єдиним, кому далося це непросто.

"Ми повернулися до табору збірної Англії, і Гарет Саутгейт тоді прямо сказав: багато гравців перебувають не у формі. Дехто після цього, навпаки, додав — наприклад, Букайо Сака. Але дуже багато хлопців переживали складний період після Євро.

Коли ти капітан Манчестер Юнайтед і центральний захисник — ти не маєш права на такі речі. Ти не можеш дозволити собі випадати".

Каррінгтон також не став місцем, де можна було сховатися від проблем. Юнайтед програв сім із перших 17 матчів сезону в усіх турнірах, і все завершилося звільненням Оле Гуннара Сульшера — подією, яку Магвайр називає "великою, дуже великою втратою".

"Я відчував велику відповідальність за це. Наші виступи перед тим, як Оле звільнили, просто не відповідали рівню, який від нього вимагали", — каже він.

За даними дослідження Інституту Алана Тюрінга, у першій половині того сезону Магвайр отримав 8954 образливих повідомлень у Twitter — більше серед гравців Прем’єр-ліги було лише у Кріштіану Роналду. А з приходом тимчасового тренера Ральфа Рангніка результати і хвиля критики лише посилилися.

"Кінець сезону був хаосом. Повним хаосом, — згадує він. — Я був капітаном і прийняв на себе основний удар, але проблема була не лише в цьому — уся команда виглядала розбалансованою. І справа була не в Ральфі. Це більше про те, як ми самі, як гравці і як колектив, із цим впоралися.

Я б не сказав, що були якісь конфлікти в роздягальні. Просто ми не впоралися з ситуацією так, як повинні були, коли прийшов тимчасовий тренер — якщо порівнювати з тим, як це відбувається зараз при Майклі. Ви можете бачити подібні історії, наприклад, у Тоттенгема: іноді це працює, іноді — ні".

Через рік, уже після того, як він поступово вийшов із кризи, Магвайр втратив капітанську пов’язку — після того, як програв конкуренцію за місце в основі під керівництвом тен Гага. Його першою реакцією були злість і розчарування.

"Це нормально. Я завжди вважав: якщо ти граєш на найвищому рівні — якщо ти не суперзірка світового класу — у тебе будуть і підйоми, і спади, — каже він. — І з цим треба вміти жити.

Саме тому ви бачите, як багато гравців тримаються на топ-рівні два-три роки, а потім зникають — їдуть в інші чемпіонати, і про них майже нічого не чути. Щоб залишатися на вершині, потрібно вміти проходити через усе це".

У складні моменти Магвайр шукав опору в історіях із недавнього минулого Манчестер Юнайтед — у прикладах гравців, чий рівень ставили під сумнів, попри всі їхні досягнення. Насамперед він згадує Девіда Бекхема і Вейна Руні.

"Вони були гравцями світового класу, без жодних “але”. Якщо таке траплялося з ними — це може статися з будь-ким, — каже він. — Я просто продовжував працювати. У мене є віра в себе — і це головне. Я знаю, що я топ-гравець. Саме це тримає, коли стає важко".

Варто й пам’ятати: основна хвиля насмішок йшла не з Олд Траффорд. Найчастіше її підживлювали вболівальники суперників.

Його найнижча точка припала не на клубний рівень, а на матч за збірну. Вересень 2023-го, гра проти Шотландії: коли Магвайр виходив на заміну, трибуни Гемпден Парк зустріли це оплесками — але з відвертою іронією. Кожен його дотик супроводжувався саркастичними вигуками, навіть попри те, що він діяв упевнено. А потім — автогол після подачі Енді Робертсона.

Здавалося, шотландці майже вигадали власне слово для цього задоволення з чужих невдач. Його мама, Зої, не витримала й відповіла критикам у соцмережах — попри всі спроби сина її зупинити.

"Я не хотів, щоб вона це робила, але вона сказала: “Я все одно це напишу. І не буду тебе слухати!” — згадує він.

Сам Магвайр наполягає: найбільше його хвилювала не критика як така, а те, як вона впливає на близьких.

"Вони це читають, бачать усе це — і це їх зачіпає навіть більше, ніж мене. Вони сильніше це переживають і частіше втручаються".

І все ж його дивувало, як швидко образ Слебхеда — народного героя збірної Англії з ЧС-2018, із його простотою, гумором і любов’ю до пива — перетворився на незграбну карикатуру.

"Іноді я справді думав: “Чому? Звідки це взялося?” — каже він. — Тоді мені здавалося, що це нормально — мовляв, команда не показує результату, і це просто наслідок. Але якщо озирнутися назад — мабуть, це зайшло трохи занадто далеко".

Через травму Магвайр пропустив Євро-2024 і відтоді зіграв за збірну лише шість матчів після тієї ночі в Глазго. Втім, два останні виклики він отримав уже нещодавно — на ігри проти Уругваю та Японії, після першого запрошення від Томаса Тухеля.

Щоправда, сам Тухель уже дав зрозуміти: конкуренція серйозна. Наразі одразу четверо центральних захисників — Езрі Конса, Марк Геї, Джон Стоунз і Трево Чалоба — випереджають його в ієрархії.

Але Магвайр хоче поїхати на чемпіонат світу — і не приховує цього.

"Я готовий до будь-якої ролі — виходити в основі чи вирішувати долю матчів наприкінці, — каже він. — Навіть у моєму віці я впевнений: я один із найкращих захисників у світі — і в своєму штрафному, і в чужому. І, чесно кажучи, тут нема про що сперечатися".

Втім, першочергове завдання — ближче: повернути Манчестер Юнайтед до Ліги чемпіонів. А далі — ще як мінімум один сезон у клубі, незалежно від того, чи входить він у плани Тухеля.

"Це літо буде дуже важливим. Нам потрібно якісно підсилитися. Так, буде ще й важливе рішення щодо тренера, але головне — нові гравці, — каже він. — Нам потрібна глибина, потрібна якість, потрібні футболісти, які одразу посилять стартовий склад. А далі — побачимо, де будемо на старті сезону".

Після майже десятиліття на найвищому рівні Магвайр дивиться на сучасну Прем’єр-лігу і бачить її сильнішою, але водночас — більш відкритою.

І тут стає зрозуміло, чому він так прагнув продовжити контракт із Манчестер Юнайтед: він досі не відмовився від головної мети — виграти чемпіонат.

"Останніми роками був Манчестер Сіті, і ще до старту сезону всі розуміли: щоб їх наздогнати, потрібно видати майже ідеальний чемпіонат за очками, — каже він. — Арсенал зараз у хорошій позиції, це очевидно. Але наступного сезону ми маємо вже в лютому-березні не відставати так, як це було цього року".

Його думка проста: Юнайтед повинен бути серед тих, хто реально бореться за титул — а не наздоганяє.

"Наступного сезону ми маємо бути в тій групі, де, якщо все складеться — правильне підсилення, позитивна динаміка до кінця цього сезону, подальший прогрес — у нас не буде стелі. Ми самі визначатимемо, як далеко можемо зайти".

Він одразу ж обережно стримує цей оптимізм, ніби не дозволяючи собі зайвого.

"Хоча якби ми говорили про це наприкінці минулого сезону — це, мабуть, звучало б трохи наївно", — додає він.

І все ж це була б неймовірна трансформація. Але Магвайр добре знає, як виглядають такі повороти.