У Ліверпулі продовжують уникати конкретики щодо майбутнього бразильця.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот під час пресконференції знову прокоментував чутки щодо майбутнього воротаря Аліссона в команді.

Нідерландський фахівець не став прямо відповідати на запитання про можливий відхід бразильця, наголосивши на підтримці з боку вболівальників:

"Нудно, та сама стара відповідь. Я читаю те саме, що, мабуть, читаєте й ви, але це не те, про що я хотів би говорити тут.

Ви можете запитувати скільки завгодно разів і по-різному, але моя відповідь буде однаковою. Я вважаю, що наші вболівальники мають підтримувати Аліссона, незалежно від того, чи це його останній матч, чи перший — саме так вони завжди робили. Якщо він буде у воротах завтра чи наступного тижня, наші вболівальники підтримають його. Те саме стосується й наступного сезону", — сказав Слот.

У нинішньому сезоні Аліссон провів 34 матчі у складі Ліверпуля, у 13 з яких зберіг свої ворота "сухими".