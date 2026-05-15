Аргентинський захисник залишить клуб після завершення контракту.

Борнмут офіційно підтвердив, що захисник Маркос Сенесі покине команду після завершення сезону. Чинна угода аргентинця спливає 30 червня, і сторони вирішили її не продовжувати.

After four brilliant seasons on the south coast, we can confirm that @senesimarcos will depart #afcb at the end of the season.



We'll celebrate Marcos’ contribution to the club following the final home game of the season against Manchester City ❤️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 15, 2026

Раніше повідомлялося, що Сенесі вже має попередню домовленість про перехід до Тоттенгема. Трансфер може бути оформлений за умови, що лондонський клуб збереже місце в АПЛ на наступний сезон.

Сенесі виступає за Борнмут із серпня 2022 року. У нинішній кампанії він провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись п’ятьма результативними передачами.

Борнмут наразі посідає 6-те місце в турнірній таблиці та продовжує боротьбу за єврокубки. У наступному турі команда Андоні Іраоли 19 травня зіграє проти Манчестер Сіті.