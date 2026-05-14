Англія

Півзахисник Ліверпуля провів лише дев’ять матчів у сезоні.

Головний тренер Унаї Емері вибачився перед півзахисником Гарві Еліотт за невдалий період оренди в Астон Вілла. За словами наставника, ситуація навколо футболіста стала "незручною" для всіх сторін.

23-річний хавбек перейшов до бірмінгемського клубу з Ліверпуль минулого літа, однак так і не отримав стабільної ігрової практики. У нинішньому сезоні Елліотт провів лише дев’ять матчів у всіх турнірах та відіграв 109 хвилин у Прем’єр-лізі.

За інформацією Goal.com, причиною стала умова орендної угоди: після певної кількості матчів Астон Вілла мала б автоматично викупити футболіста за 30 мільйонів фунтів. Узимку клуб намагався переглянути домовленості, однак Ліверпуль відмовився змінювати умови контракту.

"Мої вибачення Гарві Елліотту. Я думаю про це щодня. Це складна ситуація для всіх", — заявив Емері.

Наставник також визнав, що сезон став важким для самого гравця, який фактично втратив рік розвитку через обмежену кількість ігрового часу.