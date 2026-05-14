EFL розпочала дисциплінарне розслідування після звинувачень у стеженні за тренуванням Мідлсбро.

Англійська футбольна ліга може перенести фінал плей-оф Чемпіоншипу між Саутгемптоном і Галлом через дисциплінарне провадження щодо шпигунського скандалу. Про це повідомляє пресслужба EFL.

Раніше стало відомо, що аналітик Саутгемптона був помічений під час запису тренування Мідлсбро та фотографування тактичних схем команди перед першим півфінальним матчем плей-оф.

Попри скандал, Саутгемптон за сумою двох матчів пройшов Мідлсбро та вийшов до фіналу, який наразі запланований на 23 травня.

У заяві EFL зазначається, що слухання Незалежної дисциплінарної комісії має відбутися не пізніше 19 травня. Після розгляду всіх матеріалів комісія винесе рішення у найкоротші терміни.

Водночас ліга поки готується до проведення фіналу у заплановану дату, однак не виключає змін у календарі залежно від результатів розслідування. Також EFL розглядає резервні сценарії, включно з можливими апеляціями.