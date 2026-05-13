Україна

Півзахисник Зорі у коментарі Football.ua поділився думками про безпрограшну серію команди

В останніх турах Української Прем’єр-ліги луганська Зоря не знає гіркоти поразок: в останніх чотирьох турах луганська команда здобула 10 очок: три перемоги та одна нічия. У 28-му турі команда Віктора Скрипника перемогла Олександрію (2:1) та фактично відправила суперника у Першу лігу. Півзахисник Зорі Кирило Дришлюк у коментарі Football.ua поділився думками щодо останніх успіхів своєї команди.

– Кириле, в останніх чотирьох матчах Зоря не лише не програвала, а й набрала 10 очок. В чому секрет ваших останніх успіхів?

– Та секрету нема, на жаль, у цьому сезоні вже не поборемось за зону єврокубків та й не вилетимо. Тому головний тренер сказав не догравати чемпіонат, а грати у своє задоволення і ми це розуміємо.

– ⁠В останньому матчі ви перемогли Олександрію, не чужий для тебе клуб. Не шкода, що саме Зоря відправила Олександрію до Першої ліги?

– Так, Олександрія мені дала багато. Я там провів чотири роки і добре знаю головного тренера… Щодо того, що так сталося, то скажу, що це просто збіг обставин.

– ⁠У вас хороша конкуренція у центрі поля: Башич, Мічин, Попара. Наскільки тобі важко конкурувати із цими хлопцями?

– ⁠Так, конкуренція хороша, і вона повинна бути завжди, тому все залежить від мене самого.

– На фінішній прямій у вас непрості матчі із Поліссям та Карпатами. В чому основний виклик у цих матчах для тебе і для команди?

– Перемагати, виходити з таким же настроєм і бажанням, як і на минулі ігри.

– У поточному сезоні УПЛ ти поки не забивав. Якщо це станеться у двох останніх матчах чемпіонату, кому присвятиш мʼяч?

– ⁠Так, є моменти, але на жаль поки не вдається забити. Буду старатися це виправити. Якщо так станеться, то присвячу, звичайно, своїм рідним та близьким які за мене переживають та вболівають.