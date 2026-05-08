Центральний захисник Олександрії розповів про останні матчі команди та боротьбу за виживання в УПЛ

Срібний призер минулого чемпіонату Олександрія у цьому сезоні вирішує абсолютно протилежну задачу: за чотири тури до кінця чемпіонату команда перебуває на 15-й позиції і ризикує понизитися у класі. Навесні на тренерському містку відбулися зміни: замість Кирила Нестеренка Олександрію очолив Володимир Шаран. Однак наразі ситуація залишається важкою: попереду в містян матчі із Поліссям, Зорею, Рухом та Кривбасом.

Центральний захисник Олександрії Микола Огарков поспілкувався із Football.ua та поділився своїм баченням щодо перспектив команди та її виступів в останніх матчах.

– Миколо, в останньому турі ви програли Колосу (0:3). Загалом цей матч вийшов дуже виснажливим для вашої команди. Те, що він тривав ледь не цілий день через повітряну тривогу суттєво вплинуло на вашу гру?

– Звичайно, такі паузи впливають. Втрачається ритм гри, складніше знову увійти в темп. Але обидві команди були в однакових умовах, тому це не може бути виправданням.

– Володимир Шаран після матчу сказав, що після пропущених мʼячів у команди зʼявляється невпевненість. Чому так відбувається? Як з цього виходити?

– Це психологія. Треба швидше приходити в себе і грати далі.

– Минулого туру Олександрія продемонструвала характер і врятувалася від поразки в матчі з Епіцентром на останніх хвилинах гри. Скажи чесно: гол Кампуша ви очікували чи розуміли, що шансів на порятунок практично не залишалось?

– Очікували, що зможемо забити і вірили до кінця. Було відчуття, що цей гол може прийти трохи раніше і змінити хід гри, але добре, що все ж дотиснули в кінцівці.

– У весняній частині чемпіонату ти граєш практично в усіх матчах. І рідкісний випадок, якщо твій ігровий час становить менше 90 хвилин. Наскільки ти задоволений своєю поточною ігровою формою?

– Звісно, я дуже радий, що мій перший повноцінний сезон на дорослому рівні складається так, що маю багато ігрової практики. Я вдячний за довіру і намагаюся максимально її виправдовувати.

– У матчі з Карпатами ти отримав вилучення на 86-й хвилині. Прокручуючи той епізод в голові, як ти гадаєш, чи можна було уникнути цього вилучення?

– Якщо аналізувати той епізод, то, звичайно, можна було уникнути цього фолу і не отримувати червону картку. Але це вже сталося — зробив висновки і рухаюся далі.

– На жаль, Олександрія цього сезону втратила чимало очок. У якому матчі втрата очок стала для тебе найприкрішою?

– Найболючіша втрата очок — це матч з Полтавою, коли ми вигравали 3:0, а в підсумку зіграли 3:3. Такі ігри залишають осад і добре запам’ятовуються.

– Фактично, поточний сезон для тебе став першим повноцінним у дорослому футболі. Із якими труднощами при переході з юнацького футболу у дорослий ти зіштовхуєшся?

– Найскладніше — це швидкість прийняття рішень і рівень боротьби. У дорослому футболі немає часу на роздуми. Плюс фізика і відповідальність зовсім інші, але це хороший виклик для розвитку.

– Нещодавно команда змінила головного тренера, до Олександрії повернувся Володимир Шаран. По ваших діях на полі ми бачимо зміни. А що змінилося поза полем? Новий режим, нові звичаї, традиції?

– Трохи змінився тренувальний процес і є трохи інше бачення гри від тренера. В деталі тут не вдаватимусь, нехай це залишиться всередині команди.

– Попереду кожен матч для вас — це маленький фінал. Теоретичні шанси на підйом до зони перехідних матчів у вас залишаються. Для команди це тиск чи додаткова мотивація?

– Я б сказав, що це і мотивація, і певний тиск. Ситуація непроста, але саме такі моменти перевіряють команду і дають додатковий стимул.

– За Олександрію ти граєш на правах оренди до кінця сезону. Не буду питати, що буде далі, але спитаю так: чи є у тебе розуміння, що буде з твоєю кар'єрою по завершенні сезону?

– Поки що повністю сфокусований на завершенні сезону. Чіткого розуміння щодо майбутнього ще немає — після сезону будемо вирішувати.