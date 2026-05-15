Англія

19-річний оборонець Зальцбурга перейшов за 20 мільйонів євро.

Брентфорд офіційно оголосив про підписання захисника Зальцбург Янніка Шустера. 19-річний австрієць підписав контракт до 2031 року з опцією продовження ще на один сезон. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить близько 20 мільйонів євро.

We are delighted to announce the signing of Austrian defender Jannik Schuster from RB Salzburg, subject to international clearance ✍️



The 19-year-old has signed a contract until June 2031, with an option of a further year's extension 🐝 — Brentford FC (@BrentfordFC) May 15, 2026

Попри молодий вік, Шустер уже має досвід виступів на дорослому рівні: у поточному сезоні він провів 31 матч за Зальцбург у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Також захисник має 5 матчів і 1 гол за молодіжну збірну Австрія U-21, але ще не дебютував за національну команду.

Брентфорд, у складі якого виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, продовжує боротьбу за місце в єврокубках і наразі посідає 8-ме місце в турнірній таблиці АПЛ.