19-річний оборонець Зальцбурга перейшов за 20 мільйонів євро.
Яннік Шустер, getty images
15 травня 2026, 15:40
Брентфорд офіційно оголосив про підписання захисника Зальцбург Янніка Шустера. 19-річний австрієць підписав контракт до 2031 року з опцією продовження ще на один сезон. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить близько 20 мільйонів євро.
Попри молодий вік, Шустер уже має досвід виступів на дорослому рівні: у поточному сезоні він провів 31 матч за Зальцбург у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Також захисник має 5 матчів і 1 гол за молодіжну збірну Австрія U-21, але ще не дебютував за національну команду.
Брентфорд, у складі якого виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, продовжує боротьбу за місце в єврокубках і наразі посідає 8-ме місце в турнірній таблиці АПЛ.