Англія

Італійський фахівець замінить Гвардіолу, а Челсі отримає компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Манчестер Сіті готується найближчим часом офіційно представити Енцо Мареску як нового головного тренера команди. За інформацією британських ЗМІ, призначення може бути оголошене вже цього тижня.

Повідомляється, що італієць підпише трирічну угоду з чемпіонами Англії. Водночас Челсі отримає близько 20 мільйонів євро компенсації за дострокове припинення співпраці зі спеціалістом.

На посаді наставника Манчестер Сіті Мареска змінить Пепа Гвардіолу, під керівництвом якого раніше працював у тренерському штабі містян у сезоні-2022/23.

Останнім місцем роботи італійського фахівця був Челсі, який він очолював із літа 2024 року до січня 2026-го. Тепер Мареска може повернутися до Манчестера вже в ролі головного тренера одного з найсильніших клубів Європи.