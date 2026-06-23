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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 у США англійська національна команда зустрінеться зі збірною Гани.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 23 червня, на Бостон Стедіум. Початок — о 23:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде Саїд Мартінес із Гондурасу.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Англії — 1.23, успіх Гани — 13.94, нічия — 6.75. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Англії без голів Гани", представлений показником 1.81. Хоча англійці й пропустили два гола від хорватів (4:2), але в попередніх дев'яти матчах вони пропустили стільки ж, сім разів зберігши свої ворота "сухими". Ганці в той же час не дуже впевнено виглядають в атаці. Після завершення відбору на ЧС-2026 вони провели сім поєдинків, в яких відзначилися лише чотирма голами, зокрема нещодавно ледь упоравшись з Панамою (1:0).

Коефіцієнтом 1.70 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна. Капітан англійців оформив дубль у матчі проти хорватів, а сьогодні збирається стати першим в історії своєї збірної гравцем із понад десятьма голами на мундіалях.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Жовті картки Гани: більше 1,5". На нього можна поставити з показником 1.80. В останніх семи матчах ганці отримали 11 жовтих карток. Очікуємо, що володіння ініціативою англійцями змушуватиме суперника з Африки діяти агресивно. Це має призвести бодай до двох попереджень для його гравців.

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