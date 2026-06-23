Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У поєдинку із Сенегалом центрфорвард оформив дубль.

Центральний нападник Ерлінг Голанд продовжив свою гольову серію до 12-ти офіційних поєдинків збірної Норвегії.

Норвегія — Сенегал 3:2 Відео голів та огляд матчу 23.06.2026

У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 Голанд двічі уразив ворота сенегальців і встановив бомбардирський рекорд своєї національної команди на мундіалях. Зауважимо, що 25-річного Ерлінга визнали найкращим гравцем протистояння.

Зараз на рахунку центрфорварда 59 голів у 52-х матчах у футболці збірної Норвегії. В останніх 12-ти офіційних поєдинках представник Манчестер Сіті щонайменше раз святкував взяття воріт у своєму виконанні.

Голанд сподіватиметься продовжити відповідну гольову серію в п'ятницю, 26 червня, коли американському Бостон Стедіум норвежці боротимуться з французами за першу сходинку групи I (початок матчу — о 22:00 за Києвом).