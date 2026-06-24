Англія

Лондонський клуб виграв боротьбу за 21-річного Марко Палестру.

Лондонський Челсі готується оформити перехід захисника Аталанти Марко Палестри. За інформацією джерел, сума трансферу перевищить 43 мільйони фунтів стерлінгів, а молодий італієць стане першим підписанням клубу в епоху Хабі Алонсо.

Довгий час вважалося, що Палестра продовжить кар'єру в складі чемпіонів Італії — міланському Інтері. Гравцем серйозно зацікавилися після його надзвичайно успішної оренди в Кальярі минулого сезону, де він удостоївся звання найкращого захисника Серії А.

Проте хід подій різко змінився після 24 годин інтенсивних переговорів із представниками лондонського клубу. Як зазначають італійські інсайдери, Інтер не зміг запропонувати гравцеві фінансові умови, здатні конкурувати з контрактом від cиніх. Відтак, переїзд до Прем'єр-ліги став для 21-річного футболіста пріоритетним варіантом.

На Стемфорд Брідж Палестру, який цього року вже встиг дебютувати за національну збірну Італії, розглядають як вкрай важливий тактичний елемент. Захисник відомий своєю універсальністю: він здатний однаково ефективно закривати будь-який фланг як у ролі атакувального вінгбека, так і класичного фулбека.

Цей трансфер підкреслює рівень довіри керівництва до Хабі Алонсо. Іспанець, який у травні був призначений саме менеджером Челсі, що дає йому ширші повноваження у трансферних питаннях. Алонсо особисто схвалив купівлю Палестри.

У минулому сезоні італійський оборонець зіграв 37 матча у Cерії А, забив один мʼяч та віддав чотири результативні передачі.