Сума компенсації виявилася набагато вищою від початкової.
Енцо Мареска, Getty Images
22 червня 2026, 18:19
Найближчим часом Манчестер Сіті призначить Енцо Мареску головним тренером клубу. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, сьогодні 46-річний італієць вирушить до Манчестера, де підпише контракт із "містянами" до літа 2029 року.
Також наголошується, що Манчестер Сіті та Челсі врегулювали конфлікт через контракт спеціаліста з "синіми" — "містяни" виплатять лондонському клубу 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, Мареска очолював Челсі з літа 2024 року до січня 2026 року.
Раніше стало відомо, чому Андерсон досі не перейшов у Манчестер Сіті.