Англія

Сума компенсації виявилася набагато вищою від початкової.

Найближчим часом Манчестер Сіті призначить Енцо Мареску головним тренером клубу. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, сьогодні 46-річний італієць вирушить до Манчестера, де підпише контракт із "містянами" до літа 2029 року.

Також наголошується, що Манчестер Сіті та Челсі врегулювали конфлікт через контракт спеціаліста з "синіми" — "містяни" виплатять лондонському клубу 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мареска очолював Челсі з літа 2024 року до січня 2026 року.

Раніше стало відомо, чому Андерсон досі не перейшов у Манчестер Сіті.