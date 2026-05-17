Угода між "синіми" та іспанським фахівцем розрахована на чотири роки.
Хабі Алонсо, getty images
17 травня 2026, 11:20
Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Хабі Алонсо.
Угода між лондонським клубом та 44-річним іспанцем розрахована на чотири роки. Фахівець розпочне роботу в Лондоні 1 липня 2026 року.
"Челсі — один із найбільших клубів світового футболу, і я відчуваю величезну гордість, ставши тренером цього великого клубу.
З моїх розмов із власниками та керівництвом стало ясно, що у нас спільні амбіції. Ми хочемо створити команду, здатну стабільно виступати на найвищому рівні та боротися за трофеї.
У команді багато талановитих гравців, і цей клуб має величезний потенціал, і для мене буде великою честю очолити його.
Зараз головне — наполеглива робота, створення правильної культури та завоювання трофеїв", — сказав Алонсо.
Попереднім місцем роботи Алонсо був мадридський Реал, який він залишив у січні цього року. До цього іспанець працював із Баєром, де став чемпіоном Бундесліги, а також взяв Кубок та Суперкубок Німеччини.
Після 36 турів Челсі набрав 49 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.