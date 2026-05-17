Англія

Угода між "синіми" та іспанським фахівцем розрахована на чотири роки.

Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Хабі Алонсо.

Угода між лондонським клубом та 44-річним іспанцем розрахована на чотири роки. Фахівець розпочне роботу в Лондоні 1 липня 2026 року.

"Челсі — один із найбільших клубів світового футболу, і я відчуваю величезну гордість, ставши тренером цього великого клубу.

З моїх розмов із власниками та керівництвом стало ясно, що у нас спільні амбіції. Ми хочемо створити команду, здатну стабільно виступати на найвищому рівні та боротися за трофеї.

У команді багато талановитих гравців, і цей клуб має величезний потенціал, і для мене буде великою честю очолити його.

Зараз головне — наполеглива робота, створення правильної культури та завоювання трофеїв", — сказав Алонсо.

Попереднім місцем роботи Алонсо був мадридський Реал, який він залишив у січні цього року. До цього іспанець працював із Баєром, де став чемпіоном Бундесліги, а також взяв Кубок та Суперкубок Німеччини.

Після 36 турів Челсі набрав 49 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.