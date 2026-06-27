Англія

Англійський клуб не веде переговорів щодо трансферу швейцарського півзахисника.

Сандерленд не має наміру продавати Граніта Джаку, незважаючи на інформацію про зацікавленість з боку Челсі.

Раніше повідомлялося, що 33-річний півзахисник уже погодив умови особистого контракту з лондонським клубом. Однак, за даними Sky Sports, між клубами наразі не відбулося жодних офіційних контактів.

Керівництво Сандерленда не розглядає можливість продажу досвідченого швейцарця й не планує вести переговори щодо його трансферу в це літнє трансферне вікно.

Рік тому Джака перейшов із Баєра до Сандерленда за 15 мільйонів євро, підписавши трирічну угоду. У минулому сезоні швейцарець провів 36 матчів у всіх турнірах, забив один гол та віддав шість результативних передач.

Раніше Джака виступав за Базель, менхенгладбахську Боруссію та Арсенал. Також він уже працював під керівництвом Хабі Алонсо під час виступів за Баєр, що може стати одним із факторів його можливого переходу.