Нідерланди. Новина

Форвард збірної Нідерландів залишив амстердамський клуб після завершення контракту.

Нападник Аякса та збірної Нідерландів Воут Веггорст офіційно продовжить кар'єру в Твенте. Про трансфер повідомила пресслужба клубу з Енсхеде.

33-річний форвард приєднається до нової команди 1 липня на правах вільного агента після завершення контракту з Аяксом. З Твенте футболіст підписав угоду терміном на два сезони — до кінця червня 2028 року.

Веггорст виступав за Аякс із літа 2024 року. У сезоні-2025/26 він провів 34 матчі у всіх турнірах, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Нападник також увійшов до заявки збірної Нідерландів на чемпіонат світу-2026, однак на груповому етапі не провів жодного матчу. Загалом у складі національної команди Веггорст зіграв 52 поєдинки та відзначився 14 забитими м'ячами.