Англія

"Мартини" заплатять за хорватського захисника 46 мільйонів фунтів, а загальна сума угоди може перевищити 50 мільйонів.

Брайтон досяг домовленості з Тоттенгемом щодо трансферу центрального захисника Луки Вушковича. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, гарантована сума трансферу становить 46 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, угода передбачає відсоток від майбутнього продажу футболіста, завдяки чому її загальна вартість може перевищити 50 мільйонів фунтів.

Також сторони вже узгодили особисті умови контракту з 19-річним хорватським захисником, тож найближчим часом трансфер має бути офіційно завершений.

Минулого сезону Вушкович виступав на правах оренди за Гамбург, за який провів 30 матчів у всіх турнірах і відзначився шістьма забитими м'ячами та одним асистом.

Зазначається, що після продажу Вушковича Тоттенгем має намір активізувати роботу над підписанням півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі. Лондонський клуб готовий докласти максимум зусиль, щоб здійснити цей трансфер.