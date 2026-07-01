Англія

Італійський півзахисник близький до переходу в лондонський клуб, який може оформити найдорожче придбання у своїй історії.

Тоттенгем досяг домовленості з Ньюкаслом щодо трансферу центрального півзахисника Сандро Тоналі. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, загальна сума угоди сягне 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Лондонський клуб заплатить 92,5 млн фунтів гарантовано, а ще 7,5 млн будуть передбачені у вигляді бонусів, пов'язаних із неодноразовою кваліфікацією команди до Ліги чемпіонів.

Якщо трансфер буде завершено, він стане найдорожчим в історії Тоттенгема. Попередній клубний рекорд мав побити перехід півзахисника Матеуша Фернандеша з Вест Гема, за якого "шпори" погодилися заплатити до 85 мільйонів фунтів.

Цього літа команда вже активно працює на трансферному ринку. До Тоттенгема на правах вільних агентів приєдналися Енді Робертсон і Маркос Сенесі, а також був придбаний захисник Ян-Паул ван Геке з Брайтона за 52 мільйони фунтів. Очікується, що Тоналі разом із Фернандешем суттєво посилить центральну лінію команди.

У сезоні-2025/26 італієць провів за Ньюкасл 53 матчі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами. Загалом після повернення на поле після десятимісячної дискваліфікації через порушення правил ставок Тоналі зіграв 110 матчів за "сорок", записавши на свій рахунок 10 голів і 10 результативних передач.

Контракт футболіста з Ньюкаслом розрахований до 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон.